HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

11.03.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi birçok insanın hayatını tehdit ediyor. Kalbi besleyen damarlarda yağ yapıdaki plakların oluşumu kalp krizine neden oluyor. Kalp krizinden sonraki ölümlerin bir çoğu kriz başladıktan birkaç saat içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle kalp krizi geçiren bir kişinin hızla hastaneye ulaştırılması oldukça önemlidir. Kalp krizine neden olan birçok yol bulunur. İşte detaylar...

Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

Kalp krizi göğüs ağrısı ve göğüste rahatsızlık belirtisiyle ortaya çıkar. Kişi göğüste sıkışma, rahatsız edici baskı hisseder. Kalp krizini etkileyen beslenme, hareket, stres gibi birçok neden bulunur. Ancak kalp krizi riskini 3 kat artıran bu hatayı sakın yapmayın! İşte detaylar...

AĞZINIZA BİLE SÜRMEYİN

Kanda kötü kolesterol olarak tanımlanan LDL oranının yüksek olması da kalp krizi açısından risklidir. Kolesterol içeriği yüksek sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünler, mayonez, kaymak, krema ve tereyağı gibi gıdaların tüketilmemesi önerilir.

Şeker hastalığı kalp krizini artırır. Bu hastaların çoğu kalp krizi nedeniyle vefat eder. Ayrıca tansiyon, yaş ile birlikte damar yapısında bozulmalar, obezite gibi durumlar da kalp krizi riskini artırır.

Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

KALP KRİZİ RİSKİNİ 3 KAT ARTIRIYOR

Sağlığı tehdit eden sigara kalp krizine de yol açıyor. Kalp krizi, sigara içen kadın ve erkeklerde 3 kat daha fazla görünür.

Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

ERKEKLERDE DAHA FAZLA

Kadınlardaki östrojen hormonu kalp krizi riskine karşı koruyucu etki gösterebilir. Erkeklerde ve menapozun ardından kadınlarda kalp krizi riski daha yüksek olur.

Sakın bunu yapmayın! Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor! İşte kalp krizini önlemenin yolları...

KALP KRİZİ NASIL ÖNLENİR?

Kalp krizi riskini azaltmak için tütün kullanımını sonlandırmak, düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, şeker tüketimine dikkat etmek, stresi kontrol edebilmek gerekir.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEN 7 BESİN

  • Somon Balığı
  • Zeytinyağı
  • Ceviz, Fındık
  • Portakal
  • Yulaf Ezmesi
  • Az Yağlı Yoğurt
  • Kiraz
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinyağındaki korkutan tehlike! Bir damlası bile...Zeytinyağındaki korkutan tehlike! Bir damlası bile...
İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...İğrenç olay! Ailesi inanmadı, rehber öğretmene anlatınca...
Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem! Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
kalp ağrısı kalp krizi Kalp‎

En Çok Okunan Haberler

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi ağızları açık bıraktı! Canice öldürüldü

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi ağızları açık bıraktı! Canice öldürüldü

Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde sert sözler!

Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde sert sözler!

MSB'den Orgeneral 'Metin Gürak' açıklaması!

MSB'den Orgeneral 'Metin Gürak' açıklaması!

Kur'an kursundaki görüntüler tepkilere yol açmıştı! İfadesinde itiraf etti, tutuklandı

Kur'an kursundaki görüntüler tepkilere yol açmıştı! İfadesinde itiraf etti, tutuklandı

Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti…

Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisini başından vurdu, takside intihar etti…

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.