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Sakın çocuk fotoğrafı paylaşmayın! İstismar arşivi ortaya çıktı

03.03.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüler servis eden şebeke çökertildi. Ele geçen arşivde binlerce çocuğa ait görüntüler bulundu. Uzmanlar ailelere, "sosyal medyada paylaşılan görüntülerin sapıkların eline geçtiği" uyarısında bulundu. İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’ta yapılan baskınlarda 56 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskınlar sonucu çocuklara ait onbinlerce cinsel içerikli görüntü ele geçirildi.

Sakın çocuk fotoğrafı paylaşmayın! İstismar arşivi ortaya çıktı

Yeni Şafak’tan Şahin Şen’in haberine göre; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşan grubun peşine düştü. İnternette sanal devriye atan "Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği" ekipleri, Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğraflar servis edip satan bir grubu tespit elti. Grubun kurucusunun "Ceyda" kod adlı 36 yaşındaki Y.D. isimli bir erkek olduğu belirlendi.

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İSTİSMAR ARŞİVİ ORTAYA ÇIKTI

Y.D.’nin çocukların müstehcen video ve fotoğraflarını sattığı tespit edilen 4 kişinin kimlik ve adresleri ele geçirilince, 1 Mart tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'da 2, Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta 5 adrese baskınlar düzenlendi. Y.D. ile görüntüleri satın alan 4 kişi yakalandı. Siber Şube'nin operasyonlarında çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp satan toplam 56 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 32'si tutuklanırken, 24'ü adli kontrolle salındı. Ele geçen dijital materyallerde çocuklara ait cinsel içerikli 1738 video ve 1327'si fotoğraf toplam 3 bin 65 görüntü bulundu.

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MONTAJLA PORNOYA DÖNÜŞÜYOR

Denetimsiz internet ortamının risklerine dikkat çeken uzmanlar, çocuklan kandırmanın kolay olduğunu vurguladı. Çocukların oyun ve sosyal mecralarda görüntülü görüşmeler yaptığı belirtilerek, bu esnada karşıdaki kişinin ekran fotoğrafları ve video kayıt alabildiği, montajla bunları çocuk pornosu haline getirilebildiğine dikkat çekildi. Sapıkların sosyal medyada ailelerin veya çocukların yayınladığı fotograf ve görüntüleri takip edip depoladığını vurgulayan siber uzmanları, ebeveynlerin bilinçsizce yaptığı paylaşımların çocuğun cinsel istismarına yol açtığını kaydetti. Zaten bu görüntülerin peşinde olan kişilerin kolayca çocuklara ulaşabildiğine dikkat çekilirken, aileler sosyal medya kullanımı ve paylaşımlar konusunda uyarıldı.


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sosyal medya
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