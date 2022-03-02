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Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Çok az kişinin bildiği harika etkiler

02.03.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

C vitamini deposu olan portakal ve limon içiyle de dışıyla da fayda sağlıyor. Limonu sıktıktan veya portakalı yedikten sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız artık yapmayacaksınız. Çöp olduğunu düşündüğünüz bu kabukların salatadan yemeğe, cilt bakımından kötü kokulara kadar birçok mucizevi etkileri bulunuyor. Limon ve portakal kabuklarıyla yapabileceklerinize çok şaşıracaksınız.

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Çok az kişinin bildiği harika etkiler

C vitamini deposu olan portakal ve limon, içi kadar dışıyla da oldukça kıymetli! Limon ve portakalın kabuklarını atmayarak onlardan farklı şekillerde yararlanabilirsiniz. İşte limon ve portakal kabuğunu değerlendirebileceğiniz yerler:

AROMALI BUZ KÜPLERİ

Su ve maden suyu gibi içeceklerinize hafif bir aroma katması için portakal ve limon kabuklarından buz küpleri hazırlayabilirsiniz. Ufak parçalar halinde doğradığınız kabukları buz kalıplarına tek tek yerleştirin ve üzerlerine su ekleyerek dondurun. Bu harika fikri mutlaka denemelisiniz.

BEMBEYAZ DİŞLER

Portakal kabuğunun diş beyazlatmada etkili olduğunu biliyor muydunuz? Portakalı yedikten sonra portakal kabuğunun beyaz kısmını dişlerinize ve diş etlerinize sürtün ve su ile durulayın. Günde 2 kere bu işlemi yaptığınızda dişlerinizin beyazladığını ve lekelerin azalmaya başladığını göreceksiniz.

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AYAKKABILARDAKİ KÖTÜ KOKULARA SON!

Zamanla ayakkabılarda oluşan kötü kokular için yapmanız gereken tek şey ayakkabının içerisine yarım portakal kabuğu koymak! Portakal kabuğunun emme özelliği ayakkabılarınızdaki kötü kokular uçup giderecek. Portakal kabuklarını sık sık değiştirmeyi unutmayın.

DONDURULMUŞ LİMON KABUKLARI

Çöpe atmadığınız limon kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin ve kabukları buzdolabı poşetine doldurarak dondurun. Dondurulmuş limon kabuklarını ister salatalarda ister kahvaltıda isterseniz de yoğurdunuza katarak kullanabilirsiniz. Mutlaka deneyin!

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LEZZETLİ KURABİYELER VE KEKLER

C vitamini deposu limon ve portakal ile keklerde veya kurabiyelerde hem güzel bir koku hem de lezzetli bir tat elde edebilirsiniz. Rendelediğiniz kabukları keklerin ve kurabiyelerin hamurlarına ekleyerek kullanabilirsiniz.

MİS GİBİ EV KOKUSU

Limon ve portakal ile evinizde Akdeniz kokusu yaratabilirsiniz. 2 adet limon ve portakal kabuğunu 1 çubuk tarçın ile birlikte 1 litre suda kaynatın. Kokusu çıkmaya başladığında ocağı kapatın ve karışımın soğumasını bekleyin. Suyu süzerek bir sprey şişesine doldurun ve oda spreyiniz hazır. Evinizin mis gibi kokmasını istediğiniz her an birkaç fısfıs ile ortamı şenlendirebilirsiniz. Ayrıca bu sprey sivrisinekleri de kaçırmanıza yardımcı olacak.

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DOĞAL EL KREMİ

Limon kabuklarıyla hazırlayabileceğiniz bu basit tarif ile ellerinizin yumuşacık olmasını sağlayabilirsiniz. Tarif için ihtiyacınız olan tek şey limon ve zeytinyağı. Küçük küçük doğradığınız limon kabuklarına zeytinyağı ekleyerek rondodan geçirin. İşte bu kadar basit bir şekilde kendi kreminizi hazırlamış olacaksınız.

VİTAMİNİ KABUĞUNDA

Boğazınız ağrıdığında veya öksürdüğünüz zamanlarda hazırlayacağınız narenciye kabukları ile direncinizi arttırabilir, boğazınızdaki tahribatı rahatlatabilirsiniz. Cezvede kaynattığınız 1 su bardağı suyun içerisine kabukları atın. Demlik ile üzerini kapatın ve 20 dakika kaynatın. Ocağı kapattıktan sonra 5 dakika demlendirip süzdükten sonra 1 yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Soğumadan sıcak için.

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