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Sakın denemeyin! Burun karıştırmak öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

28.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burun karıştırmak toplum içerisinde yapılmaması gereken davranışlar arasında görülüyor. Ancak bilimsel araştırmalara göre bu hareketi sadece toplum içerisinde değil tek başınıza da yapmamanız gerekiyor. Burun karıştırmanın yol açabileceği hastalık göz korkutuyor. İşte neden burnunuzu asla karıştırmamanız gerektiğinin kanıtı...

Sakın denemeyin! Burun karıştırmak öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Burun karıştırma çocukluktan beri gelen istemsiz yapılan alışkanlıklar arasında bulunuyor. Toplumda birçok insan fark etmeden bile olsa burnunu karıştırıyor. Ancak bilim insanları yaptıkları araştırmalarda burun karıştırmanın beyne zarar verdiğini ve çeşitli hastalıklara zemin oluşturduğunu tespit etti.

ALZHIEMER HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR

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Nature isimli tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre burun zarının zedelenmesi burunda yerleşmiş olan bakterilerin beyne ulaşmasını kolaylaştırabiliyor ve beyinde bu bakterilerle mücadele için üretilen proteinler Alzheimer hastalığındakine benzer şekilde kümler oluşturabiliyor.

ARAŞTIRMA FARELER ÜZERİNDE YAPILDI

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Avustralya Griffith Üniversitesi tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada bir grup farenin burnuna Chlamydia bakterileri bir gruba ise tuzlu su enjekte edildi.
Chlamydia pneumoniae, solunum yolu enfeksiyonları ve zatürreye sebep oluyor ve geç başlangıçlı bunama olan hastaların beyninde de bulunabiliyor. 72 saat sonra burunda bulunan Chlamydia pneumoniae türü bakterilerin burun mukozasında oluşan zedelenmeler sonucu koku ve trigeminal sinirleri aracılığıyla beyne ulaşabileceği gösterildi.

DAHA FAZLA BAKTERİ OLUŞUYOR

28 gün sonra yapılan incelemelerde bulaşıcı dozu alan farelerde beynin buruna en yakın kısmında daha fazla bakteri tespit etti. Bu saha, beynin koku alma duygusuyla ilgili bölümü idi. Burunlarına bakteri enjekte edilen farelerde ayrıca bakterilerin etrafında enfeksiyonla mücadele maksadıyla üretilen amiloid β proteini kümeleri vardı. Alzheimer hastalığıyla ilgili gen profillerinin, enfeksiyondan 28 gün sonra enfeksiyondan yedi gün sonrasına kıyasla daha fazla olduğu da tespit edildi.

ARAŞTIRMA HENÜZ TAMAMLANMADI

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Bir sonraki adım, araştırmanın insanlarda gerçekleştirilmesine yöneliktir. Profesör St John, "Bu çalışmayı insanlarda yapmamız ve aynı yolun aynı şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamamız gerekiyor. Birçok kişi tarafından önerilmiş ancak henüz tamamlanmamış bir araştırmadır. Bildiğimiz şey, aynı bakterilerin insanlarda da mevcut olduğu, ancak oraya nasıl geldiklerini çözemedik. Bu sebeple burnunuzu karıştırmak ve burnunuzdaki kılları yolmak iyi bir fikir değil" dedi.

KOKU TESTLERİ ALZHEIMER'I TESPİT EDEBİLİR

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“Burnumuzun iç kısmına zarar vermek istemiyoruz ve yolma bunu yapabilir. Burnun astarına zarar verirseniz, beyninize giren bakteri miktarını artırabilirsiniz." Profesör St John'a göre koku testleri, Alzheimer'ın saptanmasına da yardımcı olabilir, çünkü koku alma duyusu kaybı genellikle erken bir gösterge olarak kabul edilir.

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