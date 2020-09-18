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Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 12:32 | Son Güncelleme

Yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Kilo vermek isteyenlerin en çok tercih ettiği yoğurt, yanlış kullanıldığı zaman faydadan çok zarar veriyor.

Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin!

Sağlık açısından yoğurdun faydaları saymakla bitmez. Artık herkesin faydalarını bildiği yoğurt, aynı zamanda kilo vermek isteyenlerin ve diyet yapanların demirbaşı gibidir. Kalsiyum, potasyum ve B12 vitamini bakımından çok zengin olan yoğurt, tüketildiği zaman açlık hissettirmediği için özellikle kadınlar tarafından çok tercih edilir. Etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığı yoğurt, uykudan önce yenildiği zaman faydadan çok zarar veriyor.

GECE YEME SENDROMU NEDİR?

Yatağınızdan acıkarak uyanıp mutfağa doğru koşuyorsanız siz de gece yemek yeme sendromunu yaşıyor olabilirsiniz. Yeme bozukluklarından biri olan gece yeme sendromu; duygu durum bozuklukları tarafından tetiklenebiliyor. Gece yeme bozukluğu, akşam aşırı iştah durumu, sabah ise iştahsızlık ve anoreksia ile kendini belli eder. Siz de gece bu durumu yaşıyorsanız, “nasıl olsa kalorisi düşük” diye düşünerek yoğurt yemeye kalmayın.

Uzmanlar, geceleyin yoğurt tüketilmesi işe ilgili akşam yemeğinden sonra tüketilen gıdaların kilo verme üzerinde olumsuz olduğunu hatta kilo almaya neden olduğunun altını çiziyor. Vücuda ne kadar faydası olursa olsun gece vakti yenen yiyecekler, hareketsiz kalan vücutta kilo olarak geri dönüş sağlar. Yoğurt bile gece tüketildiği zaman kilo almayı tetiklerken diğerlerine oranla bu risk daha azdır. Ancak yine de az miktarda ölçülü olmaya dikkat etmekte fayda vardır.

Kilo vermek istiyorsanız, bir uzman tarafından hazırlanacak olan yeme listesine uymalı ve bol bol egzersiz yapmalısınız. Aynı zamanda uyumadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmalısınız.


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