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Sakın grip sanmayın! Önlem alınmazsa sakatlık ve ölüm riski çok yüksek

24.01.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan grip ve nezle vakaları birçok hastalığın belirtileri ile karıştırılabiliyor. Özellikle çocuklarda görülen hastalıkların grip zannedilerek göz ardı edilmesi çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Uzmanlar kolayca bulaşan meningoensefalit hastalığının ölüm ve sakatlık riskleri hakkında uyarılarda bulundu.

Sakın grip sanmayın! Önlem alınmazsa sakatlık ve ölüm riski çok yüksek

Meningoensefalit, beyin ve meninkslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hastalığın belirtileri gribe benzediği için hastalığın erken teşhis edilmesi zorlu olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Çetinkaya, meningoensefalit geçiren çocuklarda sakatlık ve ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, ateş, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı şikayetlerini varsa vakit kaybedilmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

BU HASTALIĞI GEÇİRENLERDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

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Dr. Hasan Çetinkaya, beyin zarı iltihabına menenjit, beyin dokusu iltihabına ise ensefalit adının verildiğini ve bu iki durum beraber ortaya çıktığı durumlara ise meningoensefalit adını verdiklerini belirterek, “Bakteri ve virüsler çoğunlukla bu duruma neden olur. İçinde bulunduğumuz sonbahar-kış döneminde çocuklarda dirençli ateş-öksürük, orta kulak ve akciğer enfeksiyonları sıkça görülürken, beraberinde meningoensefalit şüpheli çocuklarda da artış izlenmektedir. Çocukta ateş, kusma, ishal, iştahsızlık, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrıları, döküntü, bilinç bulanıklığı, uyku hali ve havale gibi şikayetler görülebilir. Bebeklerde sürekli ağlama, huzursuzlukla birlikte bıngıldak bombeliği ortaya çıkabilir” dedi.

"ERKEN TANI VE HIZLI TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ"

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Dr. Hasan Çetinkaya, Meningoensefalit hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını söyleyerek , “Erken tanı ve hızlıca tedavinin başlanması çok önemlidir. Fizik muayenede ense sertliği ve diğer meninks irritasyon bulguları varlığı olabilir. Tanıda altın standart neden olan etkenin beyin omurilik sıvısında (BOS) gösterilmesidir. BOS örnekleri ile kan tetkiklerinin de alınması gerekmektedir. Sakatlık ve ölüm riski yüksek olduğu için, bakteriyel meningoensefalit düşünülen çocuklarda hemen antibiyotik tedavisi başlanması gerekmektedir. Bütün hastalar hastaneye yatırılarak gözlem altında tutulmalıdır. Bilinç bozukluğu, havale geçirme gibi bazı durumlarda yoğun bakım desteği gerekebilir. Viral menenjitlerde antibiyotik kullanımı gereksizdir, istirahat ve bol sıvı tüketimi önerilir. Yeterli tedavi sağlanamazsa yürüme bozukluğu, görme kaybı, işitme kaybı, nöbet geçirme, bilişsel kayıplar, hidrosefali ve ampütasyon gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir” şeklinde konuştu.

KOLAYCA BULAŞMA SAĞLAYABİLİR

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Öpüşmenin ve yakın temasta bulunmanın meningoensefalit hastalığında bulaş riskini arttırdığını ifade eden Çetinkaya, “Bakteri veya virüs taşıyıcısı ile öpüşmek, yakın temasta bulunmak, aynı yerde yaşamak gibi durumlarda sağlıklı kişilere tükrük veya salya aracılığı ile bulaş olabilir. Meningokok enfeksiyonu geçiren bir kişinin yakın çevresine önlem amaçlı antibiyotik tedavisi başlanması önerilir” diye konuştu.

(İHA)

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