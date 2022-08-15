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Sakın içmeyin! Beklemiş pet şişelerdeki sular kansere yol açıyor

15.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar her seferinde su içmenin önemini vurguluyor. Su içmek başta böbrekler olmak üzere organlarımız için hayati önem taşıyor. Ancak içilen sulara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar araçta beklemiş suları içmemeniz gerektiğini belirtiyor.

Sakın içmeyin! Beklemiş pet şişelerdeki sular kansere yol açıyor

Sıcak yaz günlerinde arabada beklemiş pet şişedeki suyu içiyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz! Suyun pet şişe içerisinde zarar görmediği düşünülse de güneş gören pet şişede beklemiş su birçok hastalığa sebep oluyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, “Araç içinde sıcakta 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz” dedi.

SICAK ORTAMDA BULUNAN PET ŞİŞEDEKİ SUYU İÇMEYİN

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Arıca, sıcak havada araç içinde bekleyen pet şişedeki suyun içilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Bekleyen suyun insan sağlığı açısından riskler taşıdığına dikkati çeken Arıca, vatandaşların sıklıkla bu yanlışı yaptığını anlattı. Sıcaktan plastiğin etkilendiğini ifade eden Arıca, “Bir pet şişe su alıyoruz yarısını içiyoruz, 3 saat sonra, 2 gün sonra hatta bir hafta sonra o sıvıyı tüketebiliyoruz. Nasıl olsa su, suyun etkisi olmaz diye ama biz biliyoruz ki pet şişe plastikten yapılıyor. Plastiğin ana maddesi de bisfenol a. Bu madde pet olan plastik şişeden suya geçmez ama sıcak ortamda bisfenol a dediğimiz zehirli, kanserojen madde suya çok rahatlıkla geçer. Bu nedenle pet şişedeki su özellikle 2-3 saat arabada zaman geçiyorsa ve sıcak bir ortamda bulunuyorsak o sıvıyı kullanmamamız gerekiyor” diye konuştu.

BİRÇOK HASTALIĞA YOL AÇABİLİYOR

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Araç içinde beklemiş suyun sağlığa olumsuz etkileri hakkında da bilgiler veren Arıca, şöyle konuştu:
“Kullandığımıza bisfenol a dediğimiz madde çocuklarda çok sık görüyoruz erken ergenlik. 7-8 yaşında ergenlik olabilir. İkincisi obezite riski olabiliyor. Üçüncüsü zaten bisfenol a’nın kendisi kanserojen madde. Akciğer kanserinde, karaciğer kanserine, meme kanserine, prostat kanserine yol açabiliyor. İlerleyen yaşlarda özellikle alzheimer, parkinson hastalığıyla ilgili, unutkanlıkla ilgili hastalıklarda etkili olabiliyor. Erkeklerde göğüs büyümesi dediğimiz jinekomastiye neden olabiliyor. Bu nedenlerle özellikle araç içinde sıcakta, 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz ama bol sıvı tüketmeliyiz.”

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