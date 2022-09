Sakın iPhone 14'ünüzü kırmayın! iPhone 14'ün Türkiye’deki tamir ücretleri dudak uçuklattı: Bu ücretler cepleri yakar

iPhone 14'ü 7 Eylül'de gerçekleştirdiği Far Out sloganlı etkinliğinde tanıtan Apple, yeni telefonunu Türkiye'de ise 16 Eylül'de ön siparişe sunmuştu. 26 Eylül'de Türkiye'de piyasaya sürülecek olan iPhone 14'ün tahmini tamir ücretleri ise belli oldu. iPhone 14'ün dışında, iPhone 14 serisinin diğer üyeleri olan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in de tahmini de olsa tamir ücretleri resmileşti.

Apple'ın "iPhone Onarımı ve Servisi" sayfasında yer alan bilgilere göre, iPhone 14'ün tahmini servis ve onarım fiyatları şöyle sıralandı;

iPHONE 14 BATARYA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 2.119 TL

iPhone 14 Plus - 2.119 TL

iPhone 14 Pro - 2.119 TL

iPhone 14 Pro Max - 2.119 TL

iPHONE 14 EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 6.999 TL

iPhone 14 Plus -7.999 TL

iPhone 14 Pro - 7.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 9.999 TL

iPHONE 14 ARKA KAMERA DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 14 -3.999 TL

iPhone 14 Plus - 3.999 TL

iPhone 14 Pro - 5.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 5.699 TL

iPHONE 14 ARKA CAM DEĞİŞİM ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 3.999 TL

iPhone 14 Plus - 4.599 TL

iPhone 14 Pro - 16.699 TL

iPhone 14 Pro Max - 19.499 TL

iPHONE 14 DİĞER HASARLAR (CİHAZ DEĞİŞİMİ) ÜCRETLERİ

iPhone 14 - 20.429 TL

iPhone 14 Plus - 21.919 TL

iPhone 14 Pro - 24.999 TL

iPhone 14 Pro Max - 26.999 TL

Eğer bir iPhone 14 satın alacaksanız, telefonunuzu sakın kırmayın. Ona iyi bakmanızda ise fayda var.

iPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

iPhone 14 fiyatları 128 GB depolama seçeneği için 30.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 33.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için ise 38.899 TL olarak sıralanıyor.

iPhone 14 Pro fiyatlarının ise 128 GB depolama seçeneği için 39.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 42.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 47.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 53.199 TL arasında olduğu belirtiliyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatları da 128 GB depolama seçeneği için 43.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 46.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 51.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.