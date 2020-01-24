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  4. Sakin Kent Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

Sakin Kent Akyaka'da deniz suyu 30 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:04 | Son Güncelleme

Akyaka sahilinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildiği alana gidenler yürüyüş yaparak fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştirdi

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüş yaptı.

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahildeki deniz suyu çekilmesini bazı kişilerin depremle bağlantı kurmaya çalıştığını dile getirdi.

Bilimsel anlamda bugüne kadar böyle bir bağlantı kurulamadığını anlatan Önsoy, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 25-30 metreye kadar çekildiğini belirtti.

Önsoy, çekilmenin bölgede o anki hava durumu ve rüzgardan da kaynaklanabileceğine işaret etti.

Deniz çekilmesinin her yıl yaşanan normal bir doğa olayı olduğunu, özellikle kış aylarındaki çekilmeyi gelgit olarak değerlendirdiklerini anlatan Önsoy, "Deniz çekilmesi bu dönemlerde her zaman oluyor. Fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak endişe edilecek bir olay yok. Çok uzun sürecek bir durum değil." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Akyaka deniz suyu çekilmesi Muğla Ula

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