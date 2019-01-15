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Sakin kent Ula'da ayılar arı kovanlarını parçaladı, 1 arıcıya saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:27 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, ayılar yerleşim yeri yakınındaki 6 arıcıya ait yaklaşık 1000 kovanı parçaladı, bir arıcıya saldırdı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde, ayılar yerleşim yeri yakınındaki 6 arıcıya ait yaklaşık 1000 kovanı parçaladı, bir arıcıya saldırdı. Ayıların arıcılara verdiği toplam zararın 500 bin lira civarında olduğu belirlendi. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'sakin şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde Ramazan Çoban'a (67) ait yaklaşık 250 arı kovanı ayılar tarafından parçalandı. Çoban, zararlarının büyük olduğunu belirterek, "2017 yılında Ula'nın Arıcılar Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından mahallemiz boşaltıldı, Karabörtlen'de konteynerde yaşamaya başladık. Emekli maaşım kredi borcuna gidiyor, 10 kişilik aile bu arılarla geçimimizi sağlıyorduk. Yaklaşık 250 kovanın tamamı paramparça" dedi. Çoban, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yetkililerin gelerek inceleme yaptıklarını ve gereken desteğin verileceğini söylediklerini ifade etti. 'AYILAR BÖLGEDE MESKEN TUTTU' Babasıyla arıcılık yapan Mustafa Çoban da (34), içindeki ballarla birlikte kovanların zararının 120 bin lira civarında olduğunu, ayıların bölgeyi mesken tuttuğunu söyledi. Başka bir arıcı 23 yaşındaki Atakan Karaağaç, "Kovanların yanındaydım. Aniden köpek havlamaya başladı. Dönüp baktım ayı üzerime geliyor. Kaçmaya çalışırken düştüm ve dizimden yaralandım. Hemen kalkıp kulübeye sığındım" dedi. Akyaka Mahallesi'nde 6 arıcıya ait yaklaşık 1000 kovanın zarar gördüğü bildirildi.

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