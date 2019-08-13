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Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nin nüfusu Kurban Bayramı dolayısıyla 25 katına çıktı.Kurban Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günü de akın akın Muğla’ya gelen tatilcilerin araçları karayolunda uzun kuyruklar oluştururken günübirlik tatilcilerin gözdesi Ula’nın Akyaka Mahallesi’nin hem sahili, hem de sokakları tatilciler ile dolup taşıyor.Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nin yerleşik nüfusu 4 bin kişiyken, yaz aylarında özellikle hafta sonları 40-50 binlere varıyor.

Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nin nüfusu Kurban Bayramı dolayısıyla 25 katına çıktı.
Kurban Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günü de akın akın Muğla’ya gelen tatilcilerin araçları karayolunda uzun kuyruklar oluştururken günübirlik tatilcilerin gözdesi Ula’nın Akyaka Mahallesi’nin hem sahili, hem de sokakları tatilciler ile dolup taşıyor.
Muğla’nın ilk ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi’nin yerleşik nüfusu 4 bin kişiyken, yaz aylarında özellikle hafta sonları 40-50 binlere varıyor. Kurban Bayramı tatilinde Akyaka’nın nüfusu yerleşik nüfusun 25 katı olan 100 bin kişiye dayandı.

Akyaka’nın nüfusu ilçe nüfusunun 4 katı
Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, ilçenin genel nüfusunun 25 bin olduğunu, Akyaka’nın Kurban Bayramı tatilinde ilçe nüfusunun 4, mahalle nüfusunun ise 25 katına çıktığı söyledi. En büyük sorunun otopark sorunu olduğunun altını çizen Başkan Akkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile otopark sorununa çözüm bulacaklarını açıkladı.

Nüfus 100 bine ulaştı
Ula Belediye Başkanı Akkaya, “Kış aylarında Akyaka’nın nüfusu 4 bin. Şu anda merkez ve diğer plajlarımız ile birlikte 100 bin nüfusa sahibiz. Kış aylarında Akyaka’dan iki kamyon çöp alırken şu anda 14-16 kamyon çöp alıyoruz ama buna da yetişmek mümkün olmuyor. Akyaka Muğla’nın en yakın sayfiye yeri değil, Kale-Tavas yolu açıldıktan sonra Denizli’nin de en yakın sayfiye yeri haline geldik. Bu nedenle Denizli’den günübirlik gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Aydınlılar da Kuşadası’ndaki yoğunluk arttıktan sonra Akyaka’ya gelmeye başladı. Bu nedenle Akyaka’mızın nüfusu Aydın ve Denizlili misafirlerimiz ile birlikte ki İzmir ve İstanbul gibi illerinden gelenler hariç çok büyük bir yük altındadır. Biz Ula Belediyesi olarak Akyaka’mıza 4 bin nüfusa göre ödenek ayırıyoruz. Ula’mızın genel nüfusu 25 bin 300. Ancak buna yaz aylarında sadece Akyaka’mızda bir 100 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu konuda mağduruz. İnşallah yakın bir zamanda yerel yönetimler kanununu değişir. Bunlar göz önüne alınır diye düşünüyorum” dedi.

Akyaka’ya bin araçlık otopark projesi
Akyaka’da 4 ekibin sürekli çöp konusunda mesai harcadığını, bunun yanında araçların giremeyeceği bölgeler için elektrikli bisikletler ile çöpleri aldıklarını belirten Akkaya, “Çöp konusunda çok hassasız, çok titiziz. Çünkü bu millet bizden önce çöpünün alınmasını ister. Birinci derecede önceliğimiz çöpler. Akyaka’nın sıkıntısı sadece çöp ile sınırlı değil. Otopark sıkıntımız da var. Yıllarca bu konu hiç ele alınmamış, hiç değinilmemiş. İnşallah önümüzdeki süreçte Çevre Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüp Akyaka’ya en az bin araçlık bir otopark yapmayı düşünüyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Sakin Kent’in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu
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