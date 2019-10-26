HABER

‘Sakin Kent’te deniz keyfi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Ekim ayının son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları yılın son deniz keyfi için Akyaka sahiline çekti.Muğla’nın ilk sakin kent unvanlı Akyaka mahallesinde hava sıcaklığının 30-32 derece deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece dolayında seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti.

Ekim ayının son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşları yılın son deniz keyfi için Akyaka sahiline çekti.
Muğla’nın ilk sakin kent unvanlı Akyaka mahallesinde hava sıcaklığının 30-32 derece deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece dolayında seyretmesi nedeniyle vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde çay-kahve keyfi yapan vatandaşların yanında sezonun son deniz keyfini yaşamak için yüzen vatandaşlar dikkat çekti.
Yaz aylarında özellikle günübirlik tatil için Denizli, Aydın, İzmir gibi kentlerden gelen vatandaşlar ile adım atacak yer kalmayan ve nüfusunun 25 katı yerli ve yabancı misafir ağırlayan Akyaka, kış aylarında da sahil kenarında güneşin keyfini yaşamak isteyen vatandaşların akınına uğruyor.
Bir taraftan denize giren vatandaşlar, diğer taraftan sahilde çayını yudumlayanların yanı sıra, Kadın Azmağında tekne turları da devam ediyor. Hafta sonu olması nedeniyle Üniversite öğrencilerinin de akın ettiği Akyaka sahili havaların bu seviyede seyretmesi durumunda Kasım ayında da deniz keyfinin yaşanmasına neden olacak.

PARTNERCan Yaman ile aşk mı yaşıyor?Can Yaman ile aşk mı yaşıyor?
Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”Eker: “Türk milleti tarihini iyi bilmelidir”
Bu köy sokak köpeklerine özelBu köy sokak köpeklerine özel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.