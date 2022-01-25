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Sakın o kararan muzu çöpe atmaya kalkmayın! Çürük değil, aslında daha da faydalı

25.01.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukların da büyüklerin de 7’den 70’e her yaştan insanın iştahla yediği meyvelerin başında yer alan muz tam bir potasyum deposudur. Muz alırken genellikle rengi sapsarı, ne çok sert ne de çok yumuşak olmayanlardan almaya özen gösteririz. Üzerinde kahverengi lekeleri olan, kararmaya başlamış muzlar tercih sebebi olmazken, evde beklemekten kabuğunda lekeler çıkmaya başlayan ve yumuşayan muzlar ise çürüdüğü düşünülerek çöpe atılıyor. Kararmaya başlayan muzlar henüz çürümemiştir!

Sakın o kararan muzu çöpe atmaya kalkmayın! Çürük değil, aslında daha da faydalı

Muz, her yaştan kişinin severek yediği meyvelerin başında gelir. Bunun yanı sıra, bize enerji verdikleri, bizi daha uzun süre tok tuttukları ve vücudumuza gerekli tüm besinleri, vitaminleri, mineralleri ve doğal şekeri sağladıkları için mükemmel bir süper besindirler.

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C vitamini, potasyum, magnezyum ile beslenen kahvaltınıza mükemmel bir katkı olabilir. Araştırmalara göre, muzlar sakaroz, fruktoz ve lifle birleştirilmiş glikoz olan üç doğal şeker içerir. Bir muz, anında, sürekli ve önemli bir enerji artışı sağlar.

MUZDA KARARMA ÇÜRÜME BELİRTİSİ DEĞİL!

İkonik altın meyve sağlıklıdır, ancak kilo alımına veya kabızlığa neden olduğu konusunda şüphelerle çevrilidir. Olgunlaşma belirtisi olarak ortaya çıkan kararmalar sayesinde muzun faydası daha çok artıyor.

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Pek çok kişi de bu meyvenin kabuğunda siyah noktalar oluşmaya başladığında ve tamamen olgunlaştığında şeker oranı yüksek olabileceğinden tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca, genellikle üzerinde siyah noktalar görünmeye başladığında, bozulduğunu düşündüğüm için atıyoruz ve çoğu meyvede olduğu gibi çürük olduğu için yanılıyoruz. Neden kararmış muzları atmamalıyız?

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1. KANSERLE SAVAŞMA ETKİSİNE SAHİPTİR

Muzun kabuğundaki koyu lekeler, çürük meyve belirtisi değil, muzun olgunlaşma belirtileridir. Muzların üzerindeki siyah-kahverengi lekeler ne kadar çok olursa, tüketilmesi o kadar iyi olur. Muzun üzerindeki siyah noktalar TNF'yi (Tümör Nekroz Faktörü) temsil eder, TNF vücuttaki anormal hücrelere karşı savaşmaya yardımcı olan kanserle savaşan bir maddedir, dolayısıyla muzlarda daha fazla siyah nokta iyiye işarettir.

2. ANTİOKSİDAN ORANI DAHA YÜKSEKTİR

Muzların tamamen olgunlaştığında yüksek antioksidan meyve olduğu söylenir. Ayrıca virüslere ve kanser hücrelerine karşı bağışıklık sisteminin artmasına yardımcı olur. Muz kabuğundaki siyah noktalar ne kadar fazlaysa, o kadar olgunlaşır. Tüketilemeyecek kadar çirkin görünebilir, ancak vücut için kesinlikle besleyicidir. Olgunlaşan muzda antioksidan özelliği arttıkça bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği de artıyor.

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3. KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞIR

Muz olgunlaştıkça magnezyum içeriği yükselir. Yüksek magnezyum, hipertansiyondan muzdarip insanlar için mükemmeldir ve yüksek tansiyonu anında düşürür. Ayrıca, olgun muzlar kalp, depresyon, sindirime yardımcı olma ve sağlıklı bağırsak hareketi için iyidir.

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4. DOĞAL ANTİASİTTİR

Muz, doğal antiasitlerdir ve mide ekşimesini anında gidermeye yardımcı olur. Biraz mide ekşimesi hissediyorsanız, bir muz tüketin, birkaç dakika içinde rahatlamanızı sağlayacaktır. Özellikle reflü ve gastrit hastalarının düzenli muz tüketmeleri tavsiye edilir.

5. KABIZLIĞI GİDERİR

Olgunlaşmış muz yemek kabızlık semptomlarını azaltır ve çeşitli nedenlere bağlı ishalden kurtulma süresini hızlandırır. Muz lif bakımından yüksek olduğu için kabızlığı da giderir. Bağırsak hareketini uyarabilirler.

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