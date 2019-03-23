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"Sakın olaki dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Bu bir yerel seçim. Seçimde adaylar projelerini tartışsın, projelerini yarıştırsın, hizmet anlayışlarını yarıştırsın. Sakın ola ki dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu bir yerel seçim. Seçimde adayların projelerini tartışsın, projelerini yarıştırsın, hizmet anlayışlarını yarıştırsın. Sakın ola ki dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın." dedi.

Akşener, Pozantı ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Can'a destek istedi. Yapılacak olanın sadece bir yerel seçim olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Seçimde adaylar projelerini tartışsın, projelerini yarıştırsın, hizmet anlayışlarını yarıştırsın. Sakın ola ki dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınızla aranızı bozmayın. Neticede muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçilecek, büyükşehir olmayan yerlerde il genel meclisi üyeleri seçilecek. 1 Nisan'dan sonra aynı yerden alışveriş yapmaya devam edeceksiniz. Mümkün olduğunca bu seçimi, yerel seçim anlayışı içerisinde götürmemiz lazım."

Ekonominin kötü durumda olduğunu öne süren Akşener, işsizliğin çok yükseldiğini, çiftçinin durumunun kötü olduğunu savundu.

Akşener, seçimlerde sert dil kullanılmaması için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

- "4,5 yıl sonra seçim ancak gelecek"

Emeklilikte yaşa takılanların durumunu Meclise getirdiklerini vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"EYT'li dediğimiz kardeşlerimizin hakkını, hukukunu aramak suçsa biz o suçu işlemeye devam edeceğiz. Çiftçinin her türlü ürünü daha ucuza üretilebilmesi için, mazottan ÖTV'nin kaldırılması, ürün bazlı teşviğin verilmesini istemeye devam edeceğiz. İşsiz gençlere istihdam yaratılabilmesi, ayrımcılık yapılmamasını sağlamak bir suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Bunların konuşturmamak, kamuoyuyla paylaştırmamak için başta ben olmak üzere partimize karşı bir hücum başlatılmıştır. Ama dediğim gibi vız gelir, tırıs gider. 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz 4,5 yıl sonra seçim ancak gelecek."

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Anahtar Kelimeler:
adana İYİ parti Meral Akşener

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