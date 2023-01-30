Sakın sağlıklı sanmayın: Kahvaltıda yapabileceğiniz en büyük kötülük! Bağırsakları mahvediyor

Kahvaltıda çay dışında bir şey içmek isteyenlerin ilk tercihi C vitamini deposu portakal suyu oluyor. Portakalın faydalarını bilen birçok kişi portakal suyunun da faydalı olduğunu düşünüyor. Ancak kahvaltıda içilen meyve suları sağlığı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Meyve sularının ne zaman içtiğinize bağlı olarak sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

İNCE BAĞIRSAĞA HASAR VERİYOR

Cell Metabolism dergisinde yayınlanan bir araştırma, meyvelerde bulunan bir şeker olan fruktozun daha önce varsayıldığı gibi karaciğer tarafından değil, esas olarak ince bağırsak tarafından işlendiğini ortaya koydu. ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden araştırma ekibi, şekerli içeceklerin ve işlenmiş yüksek şekerli gıdaların ince bağırsağı boğduğunu ve işlenmek üzere karaciğere döküldüğünü keşfetti. Ancak ince bağırsağın bu şekeri yemekten sonra daha iyi işleyebildiği bulundu.

AŞIRI ŞEKER ALIMI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Mevcut çalışmalar, aşırı şeker alımının özellikle karaciğer için zararlı olabileceğini zaten göstermiştir. Şiddetli vakalarda ölümcül olabilen obezite , diyabet ve yağlı karaciğer hastalığına neden olabilir. Çalışma lideri Joshua D Rabinowitz, Science Daily'de şöyle açıkladı : "Vücutta daha küçük ve daha büyük şeker miktarlarının nasıl işlendiği konusunda temel bir fizyolojik fark var." Araştırmanın bir parçası olarak ekip, farelerin fruktoz ve glikozu nasıl sindirdiğini analiz etti.

Fruktozun yüzde 90'ından fazlasının hayvanların ince bağırsağı tarafından temizlendiğini buldular. Rabinowitz, "En azından bu hayvan çalışmalarından, orta düzeyde meyvelerden elde edilen fruktozun karaciğere ulaşmayacağına dair bir güvence sunabiliriz" dedi. Ancak, ince bağırsağın bir kutu gazoz veya büyük bir bardak portakal suyunun yarısında şekerle “boğulmaya” başladığı düşünülmektedir.

Araştırmacılar, ince bağırsak tarafından emilmeyen herhangi bir fazla fruktozun bağırsaktan kolona devam ettiğini gözlemlediler.

ASİTLİ İÇECEKLER VE MEYVE SULARININ TÜKETİMİNE DİKKAT

Sonuç olarak, mikrobiyom olarak bilinen kalın bağırsak ve kolonun doğal makrobiyotik florası ile de temasa geçer. Rabinowitz, "Mikrobiyom asla şeker görmeyecek şekilde tasarlandı" dedi. "Bir kişi sonsuz miktarda karbonhidrat yiyebilir ve mikrobiyoma giren çok az bir glikoz molekülü olacaktır. Ancak asitli içecek veya meyve suyunu içer içmez, mikrobiyom asla görmemek üzere tasarlandığı son derece güçlü bir besin maddesi görüyor."

