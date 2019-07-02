‘Sakin Şehir’ Ahlat’ı ayda 20 bin kişi ziyaret ediyor

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle bilinen Bitlis’in Ahlat ilçesi, ‘Sakin Şehir (Cittaslow)’ ilan edilmesinden sonra ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve bu yıl İtalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı’nda "sakin şehir" üyeliği kabul edilen Ahlat, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Özellikle geçtiğimiz yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ve “Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin” çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı başta olmak üzere birçok tarihi mekan çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

“Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılık buldu”

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı, Ahlat’ın ‘Sakin Şehir (Cittaslow)’ ilan edilmesi ve UNESCO’nun içinde yer almasıyla birlikte ziyaretçi sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Ayda 20 bin kişinin Ahlat’ı ziyaret ettiğini belirten Çoban, “Tabi düne oranla kıyasladığımızda çok ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın özellikle de ‘Ahlat’ı ziyaret edin’ çağrısı tüm Türkiye’de farklı kuruluşlar tarafından ve toplumumuz tarafından karşılık bulmaya başladı. Ahlat’ı önceki yıllar aydan bin veya bin 500 kişi ziyaret ederken, şu anda ayda 20 binin üzerinde ziyaretçimiz var. Bunun 10 bin civarı sadece resmi kayıtlarımızda müzeye girişi yapanlar, bir de gelen turların büyük bir bölümü de müzeyi ziyaret etmeden direkt alana giriyor. Ahlat bir açık hava müzesi, böyle olunca bazı vatandaşlar müzeyi ziyaret etme gereği duymuyor. ‘Nasıl olsa alanda göreceğimizi müzede de göreceğiz’ anlamında bir karşılık olduğu için ‘orjinali ile buluşalım’ diye direkt alana giriyorlar. Tur rehberlerimiz de bu konuda alanda çalışmayı tercih ediyorlar. Ama buradaki hareketliliğin temelinde başta Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Cittaslow’un içerisinde yer almamız, artık uluslar arası bir takip ağının içerisine girmemiz, takriben dünyada 200 şehirden biri olma özelliğini elde etmekle aynı zamanda ülkemizde de Cittaslow’un 16 tane üyesi var. Bunların da network’üyle baktığımızda ciddi bir hareketlilik var. Yine UNESCO içerisinde yer almamız ama her şeyden önce ecdadın bıraktığı mirasın karşılık bulmasıdır” dedi.