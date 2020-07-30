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'Sakin Şehir' Akyaka bayram öncesi turistle doldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi, Kurban Bayramı için tatile gelenlerin gözdesi oldu. Ula ilçe sınırları içinde bulunan Akyaka'yı tercih eden tatilciler, güzel havanın tadını çıkardı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka’da, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yoğunluk başladı. Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı tatilcilerle doldu. Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka'da yurdun farklı kentlerinden gelen yerli turistler plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin keyfini çıkardı. Turistler su sporları ve tekne turlarına da ilgi gösterdi.

Kandilli Koyu, Sedir Adası, İncekum, Lacivert Koyu ve Sualtı Mağarası da en çok ilgi gören plajlardan oldu. (DHA)

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