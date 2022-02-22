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'Sakin Şehir' olarak biliniyordu! İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

22.02.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

'Sakin Şehir' olarak biliniyordu! İki grup arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, 'Sakin Şehir' olarak bilinen Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Hamal (39), yönetimindeki otomobille seyir halindeyken yol kenarında aralarında önceden husumet bulunan Özcan Emreoğlu (44) ile kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) gördü. Aracından inen Hamal ve Emreoğlu kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bayram Hamal, belindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Olayda Özcan Emreoğlu göğüs bölgesinden, Ali Emreoğlu sağ kolundan; kavgayı ayırmaya çalışan ve bir restoranda garson olarak çalışan Zihni Çelik (53) ise bacağından yaralandı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Emreoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Ali Emreoğlu ve Zihni Çelik'in ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan Bayram Hamal'ın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
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