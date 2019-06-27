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"Sakin şehir" oldu, turizm hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" kabul edilen Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Bitlis'in Ahlat ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: - "Sakin şehir unvanını almamızla ilçemizde ciddi anlamda bir turizm hareketliliği başladı. Bundan dolayı mutluyuz. Buna başlangıç olarak bakıyoruz" - Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden sınıf öğretmeni Yılmaz Fırat: - "Son dönemlerde sakin şehir unvanını aldıktan sonra reklamı çok yapıldı ve duyulmaya başlandı. Biz de burayı görmek istedik. Herkese bu manevi değeri ve tarihimiz için önemli olan bu yeri görmelerini tavsiye ederiz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in Van Gölü sahilindeki Ahlat ilçesi, "sakin şehir" üyeliğinin bu yıl kabul edilmesiyle turistlerin uğrak yeri oldu.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "sakin şehir" üyeliği kabul edilen Ahlat, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve her metrekaresi tarih kokan Ahlat, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ile de turistlerin ilgisini çekiyor.

"Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen ilçe, "sakin şehir" unvanını da almasıyla yılın 5 ayında 30 binin üzerinde kişiyi ağırladı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörün, mağduriyetlerin ve yoksulluğun bertaraf edilmesiyle bölgenin zenginliklerinin ve kültürünün ortaya çıktığını söyledi.

"Medeniyetimizde Anadolu'ya başladığımız yer Ahlat'tır" diyen Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlat uluslararası birtakım ögeler taşıyordu. Bununla UNESCO'nun geçici listesinde yer aldık. Asıl listeye geçiş yapıyoruz. Burada insanımızı kucaklayacak o kadar sıcak enstrümanlar var ki uluslararası kuruluşların da dikkatini çeken bir merkezdi. Cittaslow diye tanımladığımız 'sakin şehir' üyeliği için müracaatımızı yaptık. Bize 200 kriter belirlediler. Bu kriterler bizde doğal olarak vardı. Belli bir plan ve proje dahilinde çalıştık. Kriterleri gerçekleştirdikten sonra Ahlat sakin şehir unvanı aldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat'a verdiği önemin bilindiğini anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Medeniyetimize sahip çıkmasından dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Burası ortak medeniyetimiz. Türkiye'nin bütünlüğünü sağlayacak adreslerden biri. Arap, Türk, Kürt tek milletiz. Bugün tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet kültürünün en sağlam ve canlı yaşandığı yer Ahlat'tır. İlçemiz böyle bir özelliğe sahip. Tarihi ve kültürel değerlerimize büyük ilgi var. Doğal zenginliklerimiz çok güzel. Buranın gizemli dünyası bin yıllık bir zaman tüneline girer gibi bir zenginlik. Burası insanlığa yeni bir sunum. Bu sunumda burayı hem iç turizmde insanımıza hem de dış turizmde farklı medeniyetlerin kaynaşmasına vesile olacak bir adrese dönüştürme çalışmamızın mutluluğunu yaşıyoruz."

Çoban, sakin şehir üyeliği almadan önce de ilçede turizmin var olduğunu ancak bu unvanın alınmasıyla daha hareketli bir ivme yakalandığını bildirerek, "Hollanda, İtalya ve Almanya'dan ekipler gelerek buraları ziyaret etti. Buradan çok etkilediklerini ifade ettiler. Sakin şehir unvanını almamızla ilçemizde ciddi anlamda bir turizm hareketliliği başladı. Bundan dolayı mutluyuz. Buna başlangıç olarak bakıyoruz." dedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinden arkadaşlarıyla gelerek Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaret eden tarihi öğretmeni Şevket Keklik ise "Gerçekten çok hayret verici bir mimari. Hepimiz ilk defa böyle bir mezar taşı görüyoruz. Hayranlıkla izledik. Bu taşların hepsinin ayrı bir anlamı olmalı. Çünkü mezar taşları farklı farklı yapılmış." diye konuştu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinden gelen sınıf öğretmeni Yılmaz Fırat da manevi değerleri görmek istediğini vurgulayarak, "Son dönemlerde sakin şehir unvanını aldıktan sonra reklamı çok yapıldı ve duyulmaya başladı. Biz de burayı görmek istedik. Herkese bu manevi değeri ve tarihimiz için önemli olan bu yeri görmelerini tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Kudbettin Bilmez ise Ahlat'ın tarihi dokusunun çok güzel olduğuna işaret ederek, "Vatandaşların denize girebileceği ve dinlenebileceği güzel bir yer. Sakin ve güzel bir ilçe. Bu anlamda Ahlat'ta olmak bizi mutlu etti. Buralar gezilmeye değer." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahlat Bitlis sakin şehir Ziyaretçi

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