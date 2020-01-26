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Sakin şehir Şavşat’ta çekilen fotoğraflar hayran bırakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Artvin’in ’sakin şehir’ unvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan İhsan Koca, 15 yıldır amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyor.

Artvin’in ’sakin şehir’ unvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan İhsan Koca, 15 yıldır amatör olarak fotoğrafçılıkla uğraşıyor. İlçesinde bulunan 68 köy ve yaylalarını tek tek dolaşan Koca, 200 bin karelik arşiviyle ilçesinin tanıtımına katkı sağlıyor.
Artvin’in ’sakin şehir’ unvanlı Şavşat ilçesinde yaşayan İhsan Koca, memuriyet görevinden arda kalan boş zamanlarını amatör fotoğrafçılıkla uğraşarak geçiriyor. Şavşat’ın her köyünü tek tek gezen Koca, burada yakaladığı doğal yaşam fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak ilçenin tanıtımı için katkı sağlıyor. 68 köyden oluşan Şavşat’ın her bölgesini giden Koca, buralarda çektiği fotoğrafları arşivliyor. Koca’nın arşivinde ise 200 bin kareden oluşan fotoğraf bulunuyor. İlçede gitmediği köy ve yayla kalmayan İhsan Koca, Şavşat’ın doğa fotoğrafları çekmek isteyenler için ideal bir bölge olduğunu söyledi. Koca, "15 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgileniyorum. Daha çok doğa fotoğrafları çekiyorum. Şavşat, doğa fotoğrafları çekmek için oldukça elverişli. Şavşat’ın bütün köylerini tek tek gezdim. Yaylalarını göllerini, naçizane fotoğraflamaya çalıştım. 200 bin kareden oluşan bir arşivim var. Bu fotoğrafları internette, sosyal medya üzerinden paylaşarak Şavşat’ın tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyorum” dedi.
Şavşat’ın 68 tane köyünü, yaylalarını hepsini tek tek gezdiğini söyleyen Koca, "Gittiğim yerin gerek köy yaşantısını, gerek yayla yaşantısını fotoğraflamaya çalıştım. İnsanlarla iletişim kurdum. Onların yaşam biçimlerini, doğada karşılaştıkları zorlukları fotoğraf sanatıyla belgelemeye çalıştım. Elimden geldiğince gördüğümü karelere yansıtmaya çalıştım. Dünya gelişmesine rağmen Şavşat kendi içerisinde kültürel yapısını korumayı başardı. Bu nedenle de ’Sakin Şehir’ unvanı aldı. Gerek faktörüyle, gerek doğal yapısıyla, mimarisiyle özüne sadık kalmış bir yer” şeklinde konuştu.
"Bakir olan bir coğrafyada fotoğraf çekmek eşsiz bir duygu" diyen Koca, "Popüler yerlerden çok daha doğal ortamlarda fotoğraf çekmesini seviyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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