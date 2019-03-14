"Sakin Şehir" Şavşat'ta millet bahçesi açıldı

"Türk İslam kültüründe şehirlere kimlik veren belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerdeki meydanlardır, yeşil alanlarımızdır. O yeşil alanın, meydanın bir kenarında cami, bir kenarında ticarethane olur, bir tarafında da güvenliği sağlayan birimler olur. Bunlar Türk İslam şehirlerinin temel özellikleridir. Bugün burayı görünce, Şavşat'ın geçte olsa bu vasfı kazandığını görmüş olduk. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Şavşat'ın tabiatıyla şiirsel bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Doruk, şöyle devam etti:

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, Şavşat'ın yeşili, doğası, taşı, kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu anlattı.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise kent merkezinde yeşil yaşamların elzem bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak "Sakin Şehir" Şavşat'a böyle bir sosyal yaşam alanı kazandırmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Millet Bahçesi, Doğu Karadeniz’in incisi sakin ilçemizin doğal güzelliği ile örtüşüyor. 2 bin 833 metrekare alan üzerine kurulmuş bu parkı bir yılda tamamen belediyemizin imkanlarıyla yaptık." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da Şavşat'ın eşsiz doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü bir yer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şavşat'ın her köşesi cennetten bir köşe, güzel bir memleket. Allah böyle bir güzelliği her yere nasip etmiyor. Şavşat, millet bahçesiyle, doğal güzelliyle uyumlu bir çevreye dönüşmeye başladı. Bu güzel coğrafyanın içinde ona yakışır bir ilçe merkezine ihtiyaç vardı. Son 5 yılda Şavşat Belediyesi, ilçenin modernleşmesi ve güzelleşmesi için çok iyi çalışmalar yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da adının verildiği millet bahçesine ilişkin, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür etti.