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"Sakin Şehir" Şavşat'ta millet bahçesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: - "Türk İslam kültüründe şehirlere kimlik veren belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerdeki meydanlardır, yeşil alanlarımızdır"

ARTVİN (AA) - Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde "Dr. İsrafil Kışla Millet Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şavşat Belediyesince, Yeniköy Mahallesi'nde 2 bin 833 metrekare alan üzerinde inşa edilen millet bahçesi, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından tamamlandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, Şavşat'ın yeşili, doğası, taşı, kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu anlattı.

Şavşat'ın tabiatıyla şiirsel bir güzelliğe sahip olduğunu anlatan Doruk, şöyle devam etti:

"Türk İslam kültüründe şehirlere kimlik veren belli başlı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerdeki meydanlardır, yeşil alanlarımızdır. O yeşil alanın, meydanın bir kenarında cami, bir kenarında ticarethane olur, bir tarafında da güvenliği sağlayan birimler olur. Bunlar Türk İslam şehirlerinin temel özellikleridir. Bugün burayı görünce, Şavşat'ın geçte olsa bu vasfı kazandığını görmüş olduk. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Vali Doruk, Artvin'e sayısız hizmet kazandırmış İsrafil Kışla'nın adının buraya verilmesinin, Türk milletinin vefakarlığının göstergesi olduğunu belirtti.

Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise kent merkezinde yeşil yaşamların elzem bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Belediye olarak "Sakin Şehir" Şavşat'a böyle bir sosyal yaşam alanı kazandırmaktan ötürü son derece mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, "Millet Bahçesi, Doğu Karadeniz’in incisi sakin ilçemizin doğal güzelliği ile örtüşüyor. 2 bin 833 metrekare alan üzerine kurulmuş bu parkı bir yılda tamamen belediyemizin imkanlarıyla yaptık." dedi.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta da Şavşat'ın eşsiz doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü bir yer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şavşat'ın her köşesi cennetten bir köşe, güzel bir memleket. Allah böyle bir güzelliği her yere nasip etmiyor. Şavşat, millet bahçesiyle, doğal güzelliyle uyumlu bir çevreye dönüşmeye başladı. Bu güzel coğrafyanın içinde ona yakışır bir ilçe merkezine ihtiyaç vardı. Son 5 yılda Şavşat Belediyesi, ilçenin modernleşmesi ve güzelleşmesi için çok iyi çalışmalar yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla da adının verildiği millet bahçesine ilişkin, siyasi parti ayrımı yapmaksızın bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür etti.

Kışla, Şavşat - Ardahan arasında yapılacak Sahara Tüneli'nin ilçe için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu tünel yapıldığında 13 kilometre gidiş, 13 kilometre geliş toplam 26 kilometreden oluşacak. Hopa Tünelinin 2,5 katı uzunluğunda. Cumhurbaşkanımız bu tünelin yapılması için söz verdi. Bunun gibi ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Müftüsü İrfan Şafak'ın okuduğu duanın ardından kurdele kesimiyle millet bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve vatandaşlar katıldı.

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