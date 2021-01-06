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  4. ‘Sakin şehir’ Taraklı’da sopalı kavga: 2 yaralı

‘Sakin şehir’ Taraklı’da sopalı kavga: 2 yaralı

06.01.2021 00:24 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip Taraklı ilçesinde çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.Kavga, ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında meydana geldi.

Sakarya’nın ‘sakin şehir’ unvanına sahip Taraklı ilçesinde çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kavga, ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil olan Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan TOKİ Konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. ve U.Y. isimli iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve sopalı kavgaya dönüşen olayda E.A. ve U.Y. isimli iki kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Taraklı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan E.A. Geyve Devlet Hastanesine, U.Y. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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