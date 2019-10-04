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"Sakin şehir" unvanı Ahlat'ın nüfusunu artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında "sakin şehir" unvanı alan Bitlis'in Ahlat ilçesinde, artan turizm potansiyeli ve yapılan yatırımlarla tersine göç yaşanmaya başladı - Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: "İnsanlar batıda aradığını burada da bulabileceğini anladı. Güvenlik tehdidini kaldırdık. İnsanlar bölgede terörün olmadığını, huzur kentini gördü"

BİTLİS (AA) - Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında "sakin şehir" unvanına layık görülen Bitlis'in Anlat ilçesinde, artan turizm potansiyeli ve yeni yatırımlar nüfusun 19 binden 26 bine çıkmasını sağladı.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat, dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetleri, tarihi kale ve camileriyle bölgenin en önemli destinasyonları arasında yer alıyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde bulunan ve 200'ün üzerinde kriteri tamamlayarak "sakin şehir" unvanı alan ilçede yapılan tanıtım çalışmaları sayesinde tersine göç yaşanıyor.

Önceki yıllarda yatırım alanlarının kısıtlı olması ve işsizlik nedeniyle dışarıya göç veren ilçe, yatırımların artması ve ekonomik canlılık sayesinde son zamanlarda göç almaya başladı.

- "Yaz aylarında nüfus 40 bine çıkıyor"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıya olan göçü durdurmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, göç konusunun şehirlerin en büyük sorunlarından biri olduğunu belirtti.

İnsanların bulunduğu yerde bağların zayıflaması, işsizlik gibi sorunların vatandaşı göç ettiren sebepler olduğunu anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"İlçemizde 18-19 bin nüfus vardı ve bu yeterli değildi. Şehirleri nüfussuz bırakmak, oraları harabe etmektir. Şu an ilçemizin nüfusu 25 bini aştı, yazın 40 bini buluyor. Dışarıdaki vatandaşlarımızdan dönüş sinyalleri alıyoruz. Hedefimiz de önümüzdeki 5 yılda 10 bin civarında nüfus artışıyla burayı daha da zenginleştirmek. Göçü durdurmak için önce coğrafyamızı seveceğiz. Buralar kıymetli topraklarımız. Burası göller bölgesidir. Bu turistik bir zenginlik. Ecdatlarımız miras bırakmış ve Anadolu'yu bize yurt yapanlar da burada yatıyor."

- "Vatandaşlar huzuru gördü"

"Sakin şehir" unvanı alan ilçede vatandaşların gece geç saatlere kadar sahilde dinlenebildiğini anlatan Abdulalim Mümtaz Çoban, "Sahilde çalışmalar yürüttük, iskeleler, yürüyüş yolları yaptık. Buralar değer kazandığı için ümitler de artmaya başladı. İnsanlar batıda aradığını burada da bulabileceğini anladı. Güvenlik tehdidini kaldırdık. İnsanlar bölgede terörün olmadığını, huzur kentini gördü. Kardeşliğimizi de pekiştirecek işler yaptık. Festivaller düzenleyip, devleti vatandaşla buluşturduk. Bakanlar Kurulu, kuvvet komutanları ve Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla bir araya gelerek, buradan tüm Türkiye'ye seslendi. İlçemiz devletiyle kucaklaşan toplum hürriyetine dönüştü. Böyle olunca da vatandaş Bitlis'te ve burada yaşamanın avantaj olduğunu gördü, gidenler geri döndü." dedi.

Önceden ilçede bir endüstriyel yatırım bile olmadığını anımsatan Çoban, şu anda 15'e yakın fabrikanın faaliyet yürüttüğünü ve her birinin en az 150 kişiyi istihdam ettiğini de vurguladı.

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Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban Bitlis nüfus artışı sakin şehir

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