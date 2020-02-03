HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Sakin şehir"deki köylülerin kızak keyfi

"Sakin şehir"deki köylülerin kızak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı Şavşat ilçesine bağlı 1400 rakımlı Veliköy sakinleri, "sıka" adını verdikleri el yapımı kızaklarıyla ilçe meydanında toplanarak yaşlarına aldırmadan karın tadını çıkarıyor - Köy muhtarı Şentürk Kartal: - "Veliköy'de kızakla kaymak çok eskilere dayanır. Dedelerimizden, babalarımızdan ve amcalarımızdan gördük ve bu güzel geleneği bizler de yaşatıyoruz"

ARTVİN (AA) - BAYRAM SARAYOĞLU - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Veliköy köyünün sakinleri, çocuk, genç, yaşlı demeden el yapımı kızaklarıyla kayarak karın tadını çıkarıyor.

İtalya'da 2015 yılında düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Şavşat'ın 1400 rakımlı Veliköy'ü, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde, 7'den 70'e tüm vatandaşlar "sıka" adını verdikleri, el yapımı tahta kızaklarıyla ilçe meydanında toplanarak birlikte kayıyor, karın tadını çıkarıyor.

Doğayla bütünleşmiş ahşap evleri ve karla kaplı ladin ağaçlarıyla ayrı güzelliğe bürünen köyün sakinleri, kızaklarına gözlerine gibi bakıyor.

Köylüler günlük işlerini yaptıktan sonra kızaklarını alarak çocuklarla birlikte köyün sokaklarında kızaklarla kayıyor.

Köy muhtarı Şentürk Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde kızakla kaymanın 300 yıllık gelenek olduğunu söyledi.

Dedelerinin eskiden kızakları taşıma aracı olarak kullandığını belirten Kartal, "Sonra biz çocukluğumuzda sürekli yarış halinde kızak kayıyorduk. Zaman zaman gece bile kızak kayıyoruz. Veliköy'de kızakla kaymak çok eskilere dayanır. Dedelerimizden, babalarımızdan ve amcalarımızdan gördük ve bu güzel geleneği bizler de yaşatıyoruz." dedi.

85 yaşındaki Ruhinaz Kartal, çocukluk yıllarından beri kızakla kaydıklarını ifade ederek, bu geleneğin hala devam ettiğini dile getirdi.

- "Karın cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz"

60 yaşındaki Gülfiyet Gümüş de kızakla kaymayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Eşimle torunlarımla kızağa biniyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Köyümüze çok kar yağar. Karın cefasını da çekiyoruz, sefasını da sürüyoruz. Davul zurna eşliğinde kar üzerinde horon oynuyoruz. Yani kışı köyümüzde doya doya yaşıyoruz.” dedi.

70 yaşındaki Müslüm Demir, esprili bir dille, "Kızak kullanma ehliyetimi rahmetli babamdan aldım. Kızağım ile 8 kişi taşıyorum. Bazen ufak tefek kazalar da yapıyoruz. Öyle büyük bir trafik kazam da yoktur. Trafik kurallarına riayet ediyorum." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiasıMetrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin kızak Veliköy

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İdlib'den 151 bin sivil daha geliyor

İdlib'den 151 bin sivil daha geliyor

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişi gözaltına alındı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum... Ayaklar 150 metreye ulaştı

Dev köprünün yapımı devam ediyor... 150 metreye ulaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.