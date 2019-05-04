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Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı’nda, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ’sakin şehir’ adayı olurken ilçenin tabiat güzelliği görenleri büyülüyor.

Geçtiğimiz yıl İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı’nda, Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ’sakin şehir’ adayı olurken ilçenin tabiat güzelliği görenleri büyülüyor. Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, “İlçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.
İtalya’da 1999 yılında kurulan, ’sakin’ felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği’ne Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile birlikte Türkiye’deki üye sayısı 15’e yükselecek. Üç yıl süren hazırlık ve 54 kriterin yerine getirilmesinin ardından İtalya’nan Torino kentinde geçen yıl gerçekleştirilen Cittaslow (sakin şehir) Koordinasyon Toplantısı’nda Kemaliye de aday gösterildi.
Uzun zamandır turizmi geliştirmeye çalışan ilçe sakinleri 3 yıldır Cittaslow ağına girebilmek için 54 kriteri yerine getirmeye çalışıyor.
Türkiye’den Uzundere, Perşembe, Mudurnu, Eğirdir, Yenipazar ve Seferihisar gibi ilçelerin içinde olduğu 14 ilçe Cittaslow sakin şehirler listesinde yer alıyor.
1926’da Malatya’ya bağlı olan Kemaliye, 1938 yılında Erzincan iline bağlandı. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı Mustafa Kemal’in adından esinlenerek Kemaliye’ye çevrildi.
Keban Baraj Gölü kıyısında olan Kemaliye, oldukça etkileyici bir vadinin içinde bulunuyor. Kemaliye, günümüzde geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük ölçüde korumakta.
Kemaliye, Büyük Kanyon’dan sonra dünyanın ikinci büyük karanlık kanyonuna sahip. Karanlık kanyon yerli turistler tarafından pek bilinmese de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, “Meyvelerle dolu, bağ bahçe bir kasaba” diye bahsettiği Kemaliye, aynı zamanda Eğin halıcılığı ile ünlü. Her yıl ilçede halı festivali düzenleniyor. Kemaliye evleri dünya kültür mirası listesinde yer alıyor. Kemaliye’de bulunan tarihi yerler: Endiçi Kalesi, Roma Mezarlığı, Pigan Kalıntıları, Hasgel Kalıntıları, Arsanias Kalıntıları, Topkapı Kalesi, Orta Camii, Kadıgölü, Ala Mağarası, Ocak Köyü.
Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, ilçeyi kültür ve doğa turizmi şehri yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, “İnşallah bu sene Uluslararası Doğa Şenliklerimiz 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında başlangıç olacak. Bu uluslararası boyuta taşındı. Yurt dışından gelecek sporcular olacak. İnşallah her aya bir festival yapmak istiyoruz. Bizde yeni seçildik. Halkımıza güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Kemaliye’yi dünyada tanınan bir turizm kenti yapacağız. Sakin şehir kapsamında eksikleri tamamlayacağız. Sakin şehir adaylığımız değerlendirme aşamasında. İnşallah oraya da gireceğiz. Doğamız, kültürümüz çok güzel. Herkesi Kemaliye’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye

Sakin şehirlerin yeni gözdesi: Kemaliye
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