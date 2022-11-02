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Sakın stres yapmayın: Bu hastalığı tetikliyor! Yaşam kalitesini düşürüyor

02.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres gün içerisinde ister istemez yaşadığımız duygu durumları arasında bulunuyor. Özellikle okul ve iş hayatında sıklıkla yaşanan stresler birçok hastalığın tetiklenmesine neden olabiliyor. Uzmanlar yaşadığınız stresin huzursuz bağırsak sendromu üzerinde büyük etki yarattığını belirtiyor.

Sakın stres yapmayın: Bu hastalığı tetikliyor! Yaşam kalitesini düşürüyor

Huzursuz bağırsak sendromu, toplumda karın ağrısı ve şişkinliklere neden olan hastalıktr. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hassas bağırsak sendromu ya da spastik kolon isimleriyle de bilinir. Yaşam kalitesini oldukça etkileyen bu sendrom günlük hayatta olumsuz durumlara yol açmaktadır. Uzman Dr. Erdi Şeker huzursuz bağırsak sendromu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

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İrritabl bağırsak sendromu (İBS) hastalığından bahseden Uzman Dr. Erdi Şeker; “İBS halk arasında bilinen adıyla huzursuz bağırsak, hassas bağırsak hastalığı önemli bir hastalıktır. Hem kişinin yaşam kalitesiyle hem de polikliniğimize yapılan başvuruların büyük bir kısmını oluşturması sebebiyle üzerinde durduğumuz bir hastalıktır. Kadınların dominant olduğu bir hastalıktır ve üçte ikisi kadınlardan oluşmaktadır. Toplumdaki sıklığı yüzde 10- 15 arasında değişmektedir. Hatta ülkemizde yapılan çalışmalarda yüzde 20 ye kadar ulaşan rakamlar görülmüştür” ifadesini kullanmıştır.

HUZURSUZ BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ

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Huzursuz bağırsak sendromu hastalığının belirtilerine değinen Şeker, “Hastalığın semptomları arasında karın ağrısı bulunmaktadır. Özellikle karnın alt kısımlarından başlayan ve tüm karına yayılan bir ağrı söz konusudur. Bunun yanında şişkinlik, gaz, geğirme, mide ağrısı gibi şikâyetlerde vardır. Fonksiyonel bir hastalıktır. İBS ile inflamatuar bağırsak hastalıklarını karıştırmamak gerekir. İnflamatuar bağırsak hastalığı yapısal bir hastalık olup çok farklı semptomları olan daha ciddi bir hastalıktır” dedi.

HASTALIĞI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ NEDEN YAŞAM TARZI

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Hastalıkla baş etmenin yollarından ve tedavisinden bahseden Şeker, “Hastalıkta önemli olan stresle baş edebilmektir. Çünkü hastalığın en önemli nedeni yaşam tarzı, stres ve kişinin hayatında maruz kaldığı travma gibi sebeplerden kaynaklanır. Bu noktada biz İBS’yi yönetmeliyiz. İBS’nin bizi yönetmesine izin vermemeliyiz. Tedavide buna yöneliktir. İlki yaşam şekli değişikliği ve diyettir. Eğer bunlarla baş edemiyorsak daha ciddi problemler varsa kişinin psikososyal etkenleri de varsa psikiyatri gibi bilim dallarıyla irtibata geçeriz, multidisipliner bir kısımda bulunuruz.

HASTALIĞIN SEBEBİ TAM BELLİ DEĞİL

Eğer tüm bunlarla da kontrol altına alınamıyorsa o zaman bir takım tedaviler var. Bu tedavilerde hastanın en önemli dikkat etmesi gereken nokta bir gastroenterologa görünmesidir. Bu hastalığın sebebi tam belli değil tedavilerde deneme yanılma yöntemi ile yeniden düzenleme yapıyoruz. Hasta takibimizde olup bir tedaviyi deneriz fayda görmezse bir başka tedavi yöntemi uygularız. Bu şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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