Sakın unutarak sağlığınızı riske atmayın! Seksten sonra yapmanız gereken 4 şey

Cinsel sorunlar yaşayan birçok insan bulunuyor. Cinsel sağlığı korumak için seks sırasında ve seks sonrasında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kadınlar cinsel hastalıklara karşı çok daha hassas olabiliyor. Cinsel sağlığı korumak için yapmanız gereken 4 basit uygulama bulunuyor.

ILIK SUYLA DIŞ GENİTAL BÖLGENİZİ TEMİZLEYİN

Ön sevişme ve cinsel ilişki esnasında aktarılan bakteriler vajen kanalıyla mesaneye ulaşıp idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilirler. Bu tür viral ve bakteriyel enfeksiyonların önemli bir kısmı su ve sabunla yıkamak suretiyle önlenebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise;Vajina içine temizlik uygulamamaktır. Sadece dış yüzey ve dış genital organları temizleyin(klitoris,dudaklar,anal bölge).

BOL SU İÇİN

Gerek sevişirken harcanan efor,gerekse ilişkide yaşanan temas,iç genital organlarda su kaybına neden olur. Yaşanan bu dehidrasyon(su kaybı),vajinal kuruluğa neden olabilir. Seviştikten sonra 2 bardak ılık su içmek, vücudun su kaybını yerine koymaya ve nemlenmeye yardımcı olacaktır.

PROBİYOTİK GIDALAR TÜKETİN

Probiyotiklerin içeriğinde yer alan bazı yararlı bakteriler vajina sağlığı açısından son derecek önemlidir. Bu tür faydalı bakterilerin alınabileceği sınırlı sayıda kaynağın başında ise; Yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri gelir. Cinsel ilişkiden 1 saat sonra 1 kase doğal yoğurt yemek veya 1 bardak kefir içmek, seks esnasında kaybedilen yararlı bakterileri yerine koymak için en iyi yöntemdir.

SEKSTEN SONRA MUTLAKA İDRAR YAPIN

Cinsel ilişkinin hemen ardından idrar yapmak, cinsel hastalıklardan korunmada basit ama etkili yöntemlerden birisidir. İdrar yapmak cinsel yolla bulaşan çoğu hastalığı önlemede ilk basamak koruyucu yöntemlerden birisidir.



