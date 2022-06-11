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Sakın yapmayın! Ölümünüze sebep olabilir

11.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon, tablet gibi dijital ekranlar her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da sağlığı riske atıyor. Telefonun göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor ancak telefon sadece göze değil diğer organlara da zarar veriyor. Uzmanlar telefona uzun süre bakmanın ömrün kısalmasına neden olacağını belirtiyor.

Sakın yapmayın! Ölümünüze sebep olabilir

Dijital ekranlar hayatımızı kolaylaştırsa da bağımlılık haline gelebiliyor. Telefona, tablete, televizyona uzun süre bakmak sağlığı büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, çok fazla mavi ışığa maruz kalmanın birçok iç vücut sürecinin saatini bozabileceği bu sebeple uzun süreli zarara neden olabileceği konusunda uyarıyor. Meyve sinekleri üzerinde yapılan bir araştırma, sınırlı ışığa maruz kalan sineklerin diğerlerinden daha uzun yaşadığını buldu.

BEYNE ZARAR VEREBİLİR

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Gözler dışa dönük olduğundan, bağışıklık tepkileri daha aktiftir, ancak aşırı aktivite iltihaba neden olabilir. Bir uzman, cep telefonlarının ve diğer cihazların aşırı kullanımının bu iltihaplanmaya neden olan aşırı ışığa maruz kalmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmacılar her gün çok fazla ışığa maruz kalmanın uzun vadede feci sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Enstitüde profesör ve beslenme uzmanı olan Dr. Pankaj Kapahi, "Bilgisayar ve telefon ekranlarına bakmak ve gece geç saatlere kadar ışık kirliliğine maruz kalmak sirkadiyen saatler için çok rahatsız edici koşullar. Göz için korumayı bozar ve bu sadece görmenin ötesinde sonuçlar doğurabilir, vücudun geri kalanına ve beyne zarar verebilir." dedi.

GÖZ SAĞLIĞI DİĞER ORGANLARI DA ETKİLİYOR

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Buck Enstitüsündeki araştırmacılar, göz sağlığının vücuttaki hemen hemen her hücreyi etkilemesine rağmen, bazı eğilimlerin ters yönde ilerleyebileceğini buldu. "Gözü her zaman bize hizmet eden, görüş sağlayan bir şey olarak düşünürüz" diyen Dr. Kapahi, "Bunun tüm organizmayı korumak için korunması gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruz" diye ekliyor.

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