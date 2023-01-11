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Sakın yemeyin: Farkında değiliz ama ani krizlere neden oluyor!

11.01.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün içerisinde lezzetine bayılarak yediğimiz birçok yiyecek sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Zararlı olduğunu düşünmediğimiz yiyecekler kalp krizi, kanser gibi hastalıklara neden olabiliyor. Aynı yemeği yerken ani kriz geçiren baba ve oğul tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösterdi.

Sakın yemeyin: Farkında değiliz ama ani krizlere neden oluyor!

Atriyal fibrilasyon (AF), kalp odacıkları arasındaki kan akışının bozulması kalp atışlarında anormalliklere neden olduğunda ortaya çıkar. Durum, kan pıhtıları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisidir. Bu durumu tetikleyen etkenleri fark etmek ölümcül etkileri azaltmaktadır. Bazı araştırmalar, buzlu yiyecek ve içeceklerin yutulmasının kalp atış hızında ani değişiklikleri hızlandırabileceğini bulmuştur. Amerikan Kardiyoloji Koleji, aynı yemeği yedikten sonra ani bir kriz geçiren 79 yaşındaki bir baba ve 42 yaşındaki oğlunun durumunu aktarıyor.

ÖNCEDEN KALP HASTALIKLARI YOKTU

Raporda, önceden önemli bir kalp hastalığı öyküsü olmayan aile üyeleri, "aromalı ortak bir buzlu tatlıyı hızla yedikten" sonra ayrı ayrı yeni başlayan semptomatik AF geliştirdiler. Devam ediyor: "Her ikisi de anti-aritmik ajanlarla tedaviden sonra sinüs ritmine döndü." Raporun başka bir yerinde 29 yaşındaki bir kadının durumu anlatılıyor. ACC, benzer şekilde, yetişkin, sulu bir buzlu içeceği yedikten sonra beyin donması geliştirdi ve ardından "elektrikli kardiyoversiyon" gerektirdi.

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KALP VE YEMEK BORUNUN YAKINLIĞI BU DURUMA NEDEN OLABİLİYOR

Baylor Üniversitesi Tıp Merkezi Bildirileri, bağlantının olası bir nedeninin kalp ve yemek borusunun yakınlığı olduğunu açıkladı. Dergiye göre, çok soğuk içeceklerin yutulmasının paroksismal AF'yi ve diğer aritmi türlerini tetiklemesinin nedeni bu olabilir. Dergi, "Hastalar bu tür tetikleyicilerden kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir" tavsiyesinde bulunuyor. Bu bağlantı şimdiye kadar çok az araştırma konusu olduğundan, gerçek yaygınlığı yetersiz bir şekilde açıklanmaya devam ediyor.

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ATRİYAL FİBRİLASYONUN DİĞER NEDENLERİ

Medicine Net'e göre, yüksek şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, AF'nin bilinen iki öncüsü olan obeziteye ve yüksek tansiyona yol açabilir. "Yüksek tansiyon [AF] bölümlerini tetikleyebilir. Yapay tatlandırıcılar, geleneksel şeker kadar kötü, hatta daha da kötü olabilir" diye açıklıyor sağlık kurumu. Kafein ve sodyum gibi diğer uyarıcılar da bilinen tetikleyiciler olduğundan, hastalar enerji içecekleri gibi tetikleyicilerden kaçınmanın önemi konusunda bilgilendirilmelidir.

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ALKOL TÜKETİMİNİ AZALTIN

Medicine Net şöyle devam ediyor: "Alkol, AF için güçlü bir tetikleyici olmuştur ve alkolün neden olduğu AF, tatil kalp sendromu olarak adlandırılır. "Genellikle aşırı içki içmeyle ilişkili bir tatilde meydana gelen önemli AF olaylarını ifade eder. ununla birlikte, bazı insanlar için orta düzeyde içki içmek bile AF ataklarına yol açabilir. Alkol tüketiminde azalma, AF tetikleyicilerini azaltabilir."

ATRİYAL FİBRİLASYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

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AF semptomları çok belirsiz olduğundan, insanlar genellikle semptomları ile kalp rahatsızlıkları arasında bir ilişki kuramazlar. ebMD şöyle açıklıyor: "Formun dışında olduğunuzu veya kendiniz gibi hissetmediğinizi düşünebilirsiniz. Ama AF'niz olabilir ve bunu bile bilmeyebilirsiniz. emptom yaşayanlar için AF, hızlı, çarpan bir kalp atışına, nefes darlığına veya halsizliğe neden olabilir. Uzmanlara göre aşağıdaki durumlarda doktora görünmelisiniz:

  • Rahatsız edici düzensiz kalp atışı, çarpıntı hissi
  • Egzersiz yapamamak ve güçten düşmek
  • Tükenmişlik hissi
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı
  • Baş dönmesi
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