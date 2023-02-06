Sakın yemeyin! Kolesterolü uçuruyor, damarları tıkıyor

Yüksek kolesterole müdahale edilmemesi kalp krizi ve felç riskinin artmasına neden oluyor. Ancak toplumda birçok kişi kolesterol hastası olduğunu bilmiyor. Kolesterolün etkilerini azaltmak için sağlıklı beslenmeye önem vermek gerekiyor. Severek tükettiğimiz birçok yiyecek kolesterol seviyelerini oldukça yükseltebiliyor.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN YİYECEKLER

KIZARMIŞ YİYECEKLER

Düzenli olarak kızarmış yiyecekler yemek sadece yağ ve kalori tüketiminizi arttırmaz; ayrıca zamanla daha yüksek kolesterole yol açabilir. Best, "Kızartılmış yiyecekler, farklı şekilde hazırlandıkları duruma göre daha fazla yağ içeriyor. Genellikle kalp sağlığına zararlı trans yağlar da içeriyorlar" diyor. Yiyecekleri kızartmak için sıklıkla kullanılan ilave yağlardan kaçınmak için yiyeceklerinizi ızgarada pişirmeyi veya fırında pişirmeyi deneyin.

PİŞMİŞ UNLU ÜRÜNLER

Unlu mamuller, özellikle önceden paketlenmiş ve işlenmiş olanlar, sıklıkla kolesterol seviyenizi zamanla yükselten birçok bileşen içerir. Best, "Bu ürünler, esas olarak hem yağ içerikleri hem de rafine karbonhidratlar nedeniyle kolesterolü yükseltme riski taşır" diye açıklıyor. "Kullanılan karbonhidrat türü kandaki trigliseritleri artırabilir ve vücutta enflamasyona neden olabilir, bu da bireyleri nihayetinde arter hasarı riskine ve daha yüksek bir kolesterol birikimi riskine sokabilir. Ayrıca tereyağı veya katı yağ gibi kullanılan yemeklik yağlar da yükseltebilir. Kandaki kolesterol seviyeleri."

Bu rafine karbonhidrat ve sağlıksız yağ kombinasyonunu fark etmek çok önemlidir. Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'na göre , kan kolesterol seviyelerinizdeki en büyük faktörlerden biri, yiyeceklerinizdeki gerçek kolesterol değil, sağlıksız yağ ve karbonhidratların birleşiminden kaynaklanmaktadır.

İŞLENMİŞ KIRMIZI ET

Sosis, şarküteri eti, pastırma gibi işlenmiş etlerin , diğer birçok et türüne göre doymuş yağ ve sodyum bakımından çok daha yüksek olduğu biliniyor, bu da onları kolesterol seviyelerini izleyenler için özellikle zor hale getiriyor. Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar'da yayınlanan bir araştırmaya göre , düzenli işlenmiş et tüketimi, daha yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri riski ile ilişkilendirildi.

Genel olarak, araştırmalar tarihsel olarak, işlenmiş etlerin tutarlı alımının kalp sağlığınızı sadece kolesterol seviyenizi yükseltmenin ötesinde olumsuz şekillerde etkileyebileceğini göstermiştir. Örneğin, Critical Reviews in Food Science & Nutrition'da yayınlanan bir 2021 raporu , günlük işlenmiş et tüketiminin koroner kalp hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

