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  4. Sakince gelip raylara atladı! Marmaray durağında intihar güvenlik kamerasında

Sakince gelip raylara atladı! Marmaray durağında intihar güvenlik kamerasında

13.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bostancı'da 30 Ekim'de Aykut Özağar'ın (24) Marmaray durağında trenin önüne atlayarak intihar ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden trenin önüne atladığı görülüyor.

Sakince gelip raylara atladı! Marmaray durağında intihar güvenlik kamerasında

Olay, 30 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Bostancı Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Gebze yönünden Halkalı istikametine yolcusuz bir şekilde giden Marmaray treninin önüne, Bostancı istasyonuna yaklaştığı sırada 24 yaşındaki Aykut Özağar atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde intihar eden Aykut Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden hareket eden trenin önüne atladığı görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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