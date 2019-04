İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı ailesi tarafından merhum iş adamı Sakıp Sabancı anısına düzenlenen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri" sahiplerini buldu.

"Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve Anma Töreni", Sabancı Center'de düzenlendi.

Törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, üniversite kurulurken, sadece Türkiye'nin en iyileri arasında değil, dünyanın en iyileri arasında yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Sabancı Üniversitesinin, dünya sıralamalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinden de ayrıca gurur duyduklarını aktaran Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakıp Bey, toplumun her alanda gelişmesi gerektiğine inanır ve 'sosyal bilimler'in de bu konuda katkısını çok önemserdi. Ayrıca yaptığımız her işin uluslararası boyutu ve etkisi olmasını isterdi. Geçtiğimiz hafta, sevgili Dilek Sabancı, Sevil Sabancı, Rektörümüz Yusuf Leblebici, Dekanımız Özgür Kıbrıs, Columbia ile ilişkilerimizi yürüten eski rektörümüz Ayşe Kadıoğlu, New York'ta Columbia Üniversitesindeydiler. Dr. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın cömert ve cesur girişimleriyle Columbia Üniversitesinde Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi açıldı. Bu merkezin, Sakıp Bey'in vizyonunu ve önem verdiği değerleri özetleyen önemli bir sembol olduğunu düşünüyorum. Onun, uluslararası nitelikli ve sosyal bilimler içerikli çalışmalara verdiği önemi gösteren ve 'Daima en iyilerle iş birliği yapın.' tavsiyesine uygun Columbia Üniversitesinde çok anlamlı bir yapı ortaya çıktı. Böylece, Sakıp Bey'in ismini Columbia Üniversitesinde tam da onun istediği şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz."