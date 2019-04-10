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Sakıp Sabancı, vefatının 15. yıl dönümünde kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

Sabancı Holding'in 15 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında düzenlenen törenle anıldı - Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen: - "Sakıp Bey hakkında değişmeyen ortak kanı, başarılı bir iş insanı olmasının ötesinde, her zaman pozitifliğiyle, güler yüzüyle, çalışma azmiyle, samimi ve dürüst kişiliği ile herkese örnek olduğudur. Tam da bu yüzden, o bugün hala 'Türkiye'nin Sakıp Ağası' olarak anılıyor"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding'in 15 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yer alan Sabancı Aile Kabristanı'nda yapılan törene, merhum Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, kızları Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Sabancı Topluluğu üst düzey yöneticileri ve dostları katıldı.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu öğrencileri de törende hazır bulundu.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, anma töreninde yaptığı konuşmada, Sakıp Sabancı ile ilgili şu görüşleri dile getirdi:

"Sakıp Bey aramızdan ayrılalı bugün 15 yıl oluyor. Aradan geçen yıllara rağmen onun hatırası, bizde ve toplumda hala tazeliğini koruyor. Bugün kime sorarsak Sakıp Bey hakkında değişmeyen ortak kanı, başarılı bir iş insanı olmasının ötesinde, her zaman pozitifliğiyle, güler yüzüyle, çalışma azmiyle, samimi ve dürüst kişiliği ile herkese örnek olduğudur. Tam da bu yüzden, o bugün hala 'Türkiye’nin Sakıp Ağası' olarak anılıyor. Sakıp Bey, çalışmanın, üretmenin önemini her fırsatta vurgulardı. 'İşinize sahip çıkın. Hangi işi yapıyorsanız, o işin en iyisi olmaya çalışın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. İşin en iyisi ve diğerleri vardır' derdi. Biz de bu anlayışla, bütün gücümüzle topluluğumuza sahip çıkıyoruz ve her zaman iyiyi hedefliyoruz."

- "Onun mirasını değerlerimizde yaşatıyoruz"

Göçmen, iş hayatından sosyal kalkınmaya her alanda örnek çalışmalara liderlik eden merhum Sakıp Sabancı'nın, yeni fikirlere önem veren, çağının ötesini görebilen vizyoner bir lider olduğunu vurgulayarak, "Bizler de onun bize öğütlediği şekilde, çağımızın gereklerini yakalamak için her zamankinden daha çok çalışıyoruz. Sakıp Bey, pozitif enerjisi, hayata bakış açısı, ileri görüşlülüğü ve liderliği ile bize çok kıymetli bir miras bıraktı. Onun mirasını değerlerimizde yaşatıyoruz ve Sabancı Topluluğu olarak başarıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu mirası gelecek nesillere de aktaracağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla sona erdi.

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