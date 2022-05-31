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Şakir Çakır olayı nedir? Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır tutuklandı mı?

31.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakir Çakır olayı, Gaziantep'te yaşanan sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilhassa Twitter'da peş peşe yapılan tepki paylaşımları sonrası vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Şakir Çakır olayı nedir? Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır tutuklandı mı? İşte detaylar...

Şakir Çakır olayı nedir? Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır tutuklandı mı?

Şakir Çakır olayı; Twitter ve Instagram'da yapılan paylaşımlar sonrası merak konusu oldu. Gaziantep'te yaşanan skandal olayın yankıları sürüyor. Vatandaşlar internette; Şakir Çakır olayı nedir? Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır tutuklandı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

ŞAKİR ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Şakir Çakır isimli bir adamın Gaziantep'te bankta oturan ve elinde ekmek poşeti olan yaşlı bir kadının yüzüne tekme attığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Şehirde, bir kişinin çarşaflı kadın kılığına girip çocukları kaçırdığı iddialarının yayılmasının ardından yaşanan bu olay dehşete düşürdü.

Görüntülerin Twitter ve Instagramda yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarından yaşanan olaya ilişkin büyük tepki geldi.

Darp edilen yaşlı kadının ise zihinsel engelli, Suriye uyruklu 70 yaşındaki Leyla Muhammed olduğu öğrenildi. Olayın ardından tekme atan şahısla ilgili önemli bir gelişme de yaşandı.

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YAŞLI KADINA TEKME ATAN ŞAKİR ÇAKIR TUTUKLANDI MI?

Yaşlı kadına tekme atan Şakir Çakır'ın uyuşturucu ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının olduğu ifade edildi. İnfial yaratan olay sonrası Şakir Çakır, gözaltına alındı.

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Öte yandan sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda yaşlı kadına çok sayıda destek mesajı da geldi.

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İnsanlık dışı görüntülere sahne olan darp olayında çarşaflı bir erkeğin çocuk kaçırdığı haberlerinin yayılmasının ardından yaşlı kadının da o erkeğe benzetildiği iddiasıyla darbedildiği aktarıldı.

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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla alakalı Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Vali Gül ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

,"Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz..."

Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen yaşlı kadının darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gaziantep
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