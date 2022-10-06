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Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın biyografisi

06.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şakir Özkan Torunlar ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Tel Aviv'e 4 yıl sonra büyükelçi atandı. Şakir Özkan Torunlar'ın Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi olduğu açıklandı. Peki, Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şakir Özkan Torunlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın biyografisi

Şakir Özkan Torunlar’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı. Bu haberin ardından vatandaşlar Torunlar ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. İşte 1960 Mersin doğunlu Torunlar'ın biyografisi

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu[1] olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür[2]. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

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