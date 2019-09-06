Sakit Mammadov'un Türkiye'deki en kapsamlı sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı ressam Sakit Mammadov'un eserlerinden oluşan "Opalizm" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.

Murat Pilevneli'nin danışmanlığında düzenlenen serginin açılışı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Portre resimlerindeki özgünlüğüyle dikkati çeken sanatçının, sergisiyle eş zamanlı olarak sanatını ele alan kitabı da ziyaretçilere takdim edildi.

Sergi hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mammadov, daha önce de Türkiye'de sergi açtığını fakat bunun en kapsamlısı olduğunu belirterek, "Bu sergide 30 yıl öncesinden de günümüzden de eserler mevcut. Bu genişlikte bir karma sergiyi açmamın esas sebebi; sanatımın başladığı tarihlerden günümüze nasıl evrildiğini izleyicilere gösterebilmek." dedi.

Türk ve Azerbeycan kültürlerinin bir ve benzer olduğunu vurgulayan Mammadov, "Türk ressamlardan da takip ettiğim isimler var ama özellikle eskilerden Burhan Uygur'u çok beğeniyorum. Türkiye'de sanat çok iyi durumda, daha da iyi olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.