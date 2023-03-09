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Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı?

09.03.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruçluyken sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı her Ramazan vakti araştırılan konuların başında geliyor. Ramazan ayı bu sene 23 Mart'a denk geliyor. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede sahur için sofralar hazırlanacak. Peki sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? İşte detaylar...

Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı?

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Oruçluyken sakız çiğnenip çiğnenmediği, bununla birlikte lazer epilasyon seanslarının da orucu bozup bozmadığı araştırılıyor. Bilindiği üzere yemek yemek, bir şeyler içmek orucu bozuyor. Peki sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken lazer epilasyon ve ağda yaptırılır mı? İşte detaylar...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

ORUÇLUYKEN LAZER EPİLASYON VE AĞDA YAPTIRILIR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

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Oruç sakız Ramazan

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