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Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Diyanet açıkladı...

01.04.2022 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Nisan Cumartesi günü oruç başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. Oruç hazırlığına başlayan Müslümanlar, "Sakız çiğnemek orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, akıllardaki soru işaretlerini silecek açıklama yaptı. Peki oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte ayrıntılar...

Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Diyanet açıkladı...

İslam dini açısından oruç tutmak en önemli ibadetlerden biridir. Bu yüzden oruç tutarken haram veya orucu bozan durumların neler olduğunu bilmekte fayda vardır. Oruçluyken sakız çiğneme konusu, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte ayrıntılar...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayında veya üç aylarda tutulan oruç, farklı zamanlarda da tutulabiliyor. Sakız sevenler dışında nikotin bağımlılığını bırakmak için veya mide problemlerinde sakız çiğnemek öneriliyor. Ancak; sakız çiğnenmesi kitaplardaki fetvalara göre orucu bozabiliyor. Bazı din adamlarınca ve fetvalara göre şekeri alınmış veya kokusuz, tatsız sakızların orucu bozmadığı söylenir. Ancak sakız çiğnemenin orucu bozduğu konusunda fikir birliği vardır.

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre, ne kadar dikkat edilirse edilsin, çiğneme sırasında tat alma ya da yutma ihtimali olduğu nedeniyle sakız çiğnemek orucu bozar. Ancak kenger sakızı gibi katkısız sakızlar ve önceden çiğnenerek tatsız hale getirilen sakızların çiğnenmesi yutmamak koşuluyla orucu bozmaz. Bununla birlikte yapılan açıklamalara göre sakız çiğnemek mekruhtur.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç
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