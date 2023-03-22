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Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

22.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı merak konusu oldu. Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek isteyen kişiler bu nedenle konuya ilişkin arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayı bu ay 29 gün sürecek ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü açılacak iftarla sona erecek. Peki, sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? İşte detaylar...

Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruçluyken sakız çiğnenir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

Sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapılmıştır. Birçok kişi internette "Sakız çiğnemek orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Oruçluyken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır. İşte nedeni...

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

ORUÇLUYKEN SAKIZ ÇİĞNENİR Mİ?

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

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Oruç sakız Ramazan

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