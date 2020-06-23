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Sakız Çiğnemek Zayıflatır mı? Bilimsel Olarak Böyle Bir Etkisi Var mı?

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SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sakız mayası, tatlandırıcılar ve aromatik ajanlardan oluşan sakız 1990'lı yıllardan beri üretilmektedir.

Sakız Çiğnemek Zayıflatır mı? Bilimsel Olarak Böyle Bir Etkisi Var mı?

Sakız mayası, tatlandırıcılar ve aromatik ajanlardan oluşan sakız 1990'lı yıllardan beri üretilmektedir. İlk üretildiği yıllarda çam sakızından yapılan sakız, maliyetinin bu şekilde yüksek ve içeriğindeki diğer maddelerin temin edilmesinin zor olmasından dolayı, günümüzde çoğunlukla katkı maddelerinden oluşmakta ve dolayısıyla çeşitli faydalarının yanı sıra bazı konularda da vücuda zarar vermektedir.

Sakız Çiğnemenin Faydaları

sakız

1. Zayıflamaya yardımcıdır

Beyne tokluk hissi vererek, ara öğünlerde yapılan atıştırmanın önüne geçen sakız, bu rolüyle kilo verme sürecinin önemli bir yardımcısıdır. Özellikle çiğnenen sakız şekersizse ve yutulmuyorsa sakız çiğnemek kilo aldırır mı sorusu hayır olarak yanıt bulur. Aksine diyet yaparken sakız çiğnemek daha rahat kilo verilmesini sağlar.

Sakız çiğnemek metabolizmayı hızlandırır mı sorusunun cevabı:

  • Katkı maddesi içermeyen sakızlar, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

Sakız çiğnemek yüzü zayıflatır mı sorusunun cevabı:

  • Çene kaslarını yoğun bir şekilde çalıştıran çiğneme faaliyeti yüzü zayıflatır, gıdı bölgesinde oluşabilecek sarkmaları engeller.

Sakız çiğnemek kaç kalori yakar sorusunun cevabı:

  • Mayo Clinic uzmanlarının yaptıkları araştırmaya göre 1 saat sakız çiğnemek 11 kalori yaktırır.

2. Dikkati artırır

Konsantrasyonu artıran, odaklanmayı sağlayan sakız çiğneme faaliyeti, görsel ve işitsel hafızayı geliştirir.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük etken:

  • Sakız çiğnemenin kan dolaşımını artırarak beyne giden kan miktarını etkilemesidir.

3. Zekayı geliştirir

İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sakız çiğnemenin düşünme ve algılama üzerindeki pozitif etkileri tespit edildi. Sakız çiğnemenin zeka üzerindeki etkilerini araştıran Andrew Scholey isimli araştırmacı sakız çiğneyenlerin hafıza testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu.

Sakızın zekaya olan etkisinin altında yatan sebep ise:

  • Beyne yüksek miktarda oksijen gitmesine, glikoz seviyesinin artmasına neden olması olarak açıklandı.

4. Sigarayı bırakma sürecine yardımcı olur

Sakız çiğnemek:

  • Belirli bir meşguliyet vererek sigara içme isteğini azaltır.
  • Tatlandırıcı içermeyen naneli veya sade sakızın yanı sıra belirli bir miktarda nikotin içeren bir sakız çiğnemek de kilo verme sürecine fayda sağlar.

Ancak uzmanlar, nikotin sakızının zararlarıyla ilgili yeterli araştırma sonucunun bulunmaması sebebiyle uzun süre kullanılmasını tavsiye etmezler.

5. Ağız ve diş sağlığına iyi gelir

Sakız çiğnemek:

  • Vücudun salgıladığı tükürük miktarını artırır.
  • Tükürük, dişleri temizleyerek çürük ve diş taşı oluşumunu engeller.
  • Ayrıca yemekten sonra sakız çiğnemek, çürük başlangıcı olan lezyonların önüne geçer. Ancak bunun için şekersiz sakız tercih edilmelidir.

6. Kulak tıkanıklığını önler

Özellikle uçak seyahati yapacak olup basınç farkı sebebiyle kulak tıkanıklığı yaşamamak için önlem almak isteyenler tarafından merak edilen sakız çiğnemek kulağa iyi gelip gelmediği sorusudur.

Merak edilen bu soru için cevap olarak:

  • Uçak seyahati esnasında kulak tıkanıklığı problemi yaşamamak için sakız çiğnenebilir.
  • Aynı zamanda uzun yol yapılan kara seyahatinde de ortaya çıkan bu sorunun çözümü için yine sakız çiğnenebilir.

Sakız Çiğnemenin Zararları

baş ağrısı

1. Çene eklemine zarar verir

Sakız çiğnemek çene yapısını bozar mı sorusuna yanıt olarak:

  • Çene kasları da tıpkı vücuttaki diğer kaslar gibi çalıştırıldığı takdirde bir süre sonra yorulur.
  • Ağzın tek tarafında sakız çiğnemek çene kaslarının deforme olmasına yol açar.
  • Bu sebeple mutlaka en fazla 20 dakika boyunca ve ağzın iki tarafıyla sakız çiğnenmelidir.

Ayrıca uzun süre tek taraflı sakız çiğnemek:

  • Çene ekleminden ses gelmesine,
  • Ağzın açıkken takılı kalmasına,
  • Ve çenenin kitlenmesine neden olabilir.

Eğer çiğnenen sakız küçük boyutta ise ve sakız çiğneme faaliyeti en fazla 20 dakikalık süre boyunca ağzın iki tarafıyla gerçekleştiriliyorsa sakız çiğnemek çeneyi geliştirir mi sorusu evet olarak yanıt bulur.

2. Baş ağrısına neden olur

Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Natham Watemberg tarafından yapılan bir araştırmaya, kronik baş ağrısı sorunu olan ve günde 1-6 saat arasında sakız çiğneyen gençler katıldı.

Araştırma süreci:

  • Gençlerden 1 ay boyunca sakız çiğnemeleri istendi.
  • Bir süre sonra sakız çiğnemeyi bırakan gençlerin bazılarının baş ağrılarında azalma gözlenirken bazılarında ise ağrının sıklığının ve şiddetinin azaldığı tespit edildi.
  • Yeniden sakız çiğnemeye başlayan gençlerde kısa sürede baş ağrısı sorununun tekrar kendini göstermeye başladığı görüldü.

Dr. Watemberg araştırma sonunda, sakız çiğnerken alt çene ekleminin fazla çalışması ve yorulması nedeniyle baş ağrılarının oluşabileceğini belirtti.

3. Bağırsaklara zarar verir

Uzun bir süre sakız çiğnemek, sakızın içeriğindeki katkı maddeleri sebebiyle bağırsak florasına zarar verir.

Peki sakız çiğnemek mideyi genişletir mi sorusunun yanıt olarak ise:

  • Sakız çiğnerken farkında olmadan hava yutulur.
  • Bu da bağırsakta ciddi anlamda gaz birikmesine ve dolayısıyla gaz sonucunda midenin büyümesine yol açar.

4. Yapay tatlandırıcı içeren sakızlar hamilelik sürecine zarar verebilir

Hamilelik döneminde özellikle yapay tatlandırıcı içeren sakızlardan uzak durulmalıdır. Ancak ağız kokusunu önlemek için zaman zaman şekersiz sakız çiğnenebilir. Birçok gıda maddesinin yapay tatlandırıcı içerdiği düşünülürse, hamilelik döneminde sakız da dahil olmak üzere alınan tüm ürünlerin içeriğine dikkat edilmelidir. Tüketilen tüm besinlerde olduğu gibi hamilelikte sakız çiğnemek için de doktor görüşü alınmalıdır.

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