Sakız Çiğnemek Zayıflatır mı? Bilimsel Olarak Böyle Bir Etkisi Var mı?

Sakız mayası, tatlandırıcılar ve aromatik ajanlardan oluşan sakız 1990'lı yıllardan beri üretilmektedir. İlk üretildiği yıllarda çam sakızından yapılan sakız, maliyetinin bu şekilde yüksek ve içeriğindeki diğer maddelerin temin edilmesinin zor olmasından dolayı, günümüzde çoğunlukla katkı maddelerinden oluşmakta ve dolayısıyla çeşitli faydalarının yanı sıra bazı konularda da vücuda zarar vermektedir.

Sakız Çiğnemenin Faydaları

1. Zayıflamaya yardımcıdır

Beyne tokluk hissi vererek, ara öğünlerde yapılan atıştırmanın önüne geçen sakız, bu rolüyle kilo verme sürecinin önemli bir yardımcısıdır. Özellikle çiğnenen sakız şekersizse ve yutulmuyorsa sakız çiğnemek kilo aldırır mı sorusu hayır olarak yanıt bulur. Aksine diyet yaparken sakız çiğnemek daha rahat kilo verilmesini sağlar.

Sakız çiğnemek metabolizmayı hızlandırır mı sorusunun cevabı:

Katkı maddesi içermeyen sakızlar, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

Sakız çiğnemek yüzü zayıflatır mı sorusunun cevabı:

Çene kaslarını yoğun bir şekilde çalıştıran çiğneme faaliyeti yüzü zayıflatır, gıdı bölgesinde oluşabilecek sarkmaları engeller.

Sakız çiğnemek kaç kalori yakar sorusunun cevabı:

Mayo Clinic uzmanlarının yaptıkları araştırmaya göre 1 saat sakız çiğnemek 11 kalori yaktırır.

2. Dikkati artırır

Konsantrasyonu artıran, odaklanmayı sağlayan sakız çiğneme faaliyeti, görsel ve işitsel hafızayı geliştirir.