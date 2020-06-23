Sakız Çiğnemek Zayıflatır mı? Bilimsel Olarak Böyle Bir Etkisi Var mı?

Sakız mayası, tatlandırıcılar ve aromatik ajanlardan oluşan sakız 1990'lı yıllardan beri üretilmektedir. İlk üretildiği yıllarda çam sakızından yapılan sakız, maliyetinin bu şekilde yüksek ve içeriğindeki diğer maddelerin temin edilmesinin zor olmasından dolayı, günümüzde çoğunlukla katkı maddelerinden oluşmakta ve dolayısıyla çeşitli faydalarının yanı sıra bazı konularda da vücuda zarar vermektedir.
Beyne tokluk hissi vererek, ara öğünlerde yapılan atıştırmanın önüne geçen sakız, bu rolüyle kilo verme sürecinin önemli bir yardımcısıdır. Özellikle çiğnenen sakız şekersizse ve yutulmuyorsa sakız çiğnemek kilo aldırır mı sorusu hayır olarak yanıt bulur. Aksine diyet yaparken sakız çiğnemek daha rahat kilo verilmesini sağlar.
Sakız çiğnemek metabolizmayı hızlandırır mı sorusunun cevabı:
Sakız çiğnemek yüzü zayıflatır mı sorusunun cevabı:
Sakız çiğnemek kaç kalori yakar sorusunun cevabı:
Konsantrasyonu artıran, odaklanmayı sağlayan sakız çiğneme faaliyeti, görsel ve işitsel hafızayı geliştirir.
Bu durumun ortaya çıkmasındaki en büyük etken:
İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sakız çiğnemenin düşünme ve algılama üzerindeki pozitif etkileri tespit edildi. Sakız çiğnemenin zeka üzerindeki etkilerini araştıran Andrew Scholey isimli araştırmacı sakız çiğneyenlerin hafıza testlerinde daha başarılı olduğunu ortaya koydu.
Sakızın zekaya olan etkisinin altında yatan sebep ise:
Sakız çiğnemek:
Ancak uzmanlar, nikotin sakızının zararlarıyla ilgili yeterli araştırma sonucunun bulunmaması sebebiyle uzun süre kullanılmasını tavsiye etmezler.
Sakız çiğnemek:
Özellikle uçak seyahati yapacak olup basınç farkı sebebiyle kulak tıkanıklığı yaşamamak için önlem almak isteyenler tarafından merak edilen sakız çiğnemek kulağa iyi gelip gelmediği sorusudur.
Merak edilen bu soru için cevap olarak:
Sakız çiğnemek çene yapısını bozar mı sorusuna yanıt olarak:
Ayrıca uzun süre tek taraflı sakız çiğnemek:
Eğer çiğnenen sakız küçük boyutta ise ve sakız çiğneme faaliyeti en fazla 20 dakikalık süre boyunca ağzın iki tarafıyla gerçekleştiriliyorsa sakız çiğnemek çeneyi geliştirir mi sorusu evet olarak yanıt bulur.
Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Natham Watemberg tarafından yapılan bir araştırmaya, kronik baş ağrısı sorunu olan ve günde 1-6 saat arasında sakız çiğneyen gençler katıldı.
Araştırma süreci:
Dr. Watemberg araştırma sonunda, sakız çiğnerken alt çene ekleminin fazla çalışması ve yorulması nedeniyle baş ağrılarının oluşabileceğini belirtti.
Uzun bir süre sakız çiğnemek, sakızın içeriğindeki katkı maddeleri sebebiyle bağırsak florasına zarar verir.
Peki sakız çiğnemek mideyi genişletir mi sorusunun yanıt olarak ise:
Hamilelik döneminde özellikle yapay tatlandırıcı içeren sakızlardan uzak durulmalıdır. Ancak ağız kokusunu önlemek için zaman zaman şekersiz sakız çiğnenebilir. Birçok gıda maddesinin yapay tatlandırıcı içerdiği düşünülürse, hamilelik döneminde sakız da dahil olmak üzere alınan tüm ürünlerin içeriğine dikkat edilmelidir. Tüketilen tüm besinlerde olduğu gibi hamilelikte sakız çiğnemek için de doktor görüşü alınmalıdır.
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