Sakız çiğnemenin faydaları nelerdir? Sakız çiğnemek neye iyi gelir?

Şekerli, şekersiz ve farklı aromalarda üretilen sakız aslında bir ağaçtan çıkan reçinedir. Ciklet ya da çiklet isimleri ile de tanınan sakız, çok eski zamanlarda keşfedilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihte ilk kez Kızılderililerin ve Eski Yunanlıların ağaçlardan elde ettiği sakızları çiğnedikleri bilinir.

Ayrıca Yunanların ağaçtan elde ettikleri sakızları çeşitli baharatlarla aromalandırarak çiğnedikleri bilinmektedir. Sakız çiğnemek çoğu kez yararlı kabul edilmiştir. Bazı durumlarda çeşitli zararlarının da olduğuna inanılır ancak özellikle sigara bırakmak isteyenlerin çok sık başvurduğu bir yönteme dönüşmüştür.

Faydalarından yararlanabilmek ve olası risklerin önüne geçebilmek adına daha çok aromasız, şekersiz sakızlar tavsiye edilmektedir. Birçok yararı bulunması ile birlikte aşırı tüketimi söz konusu olduğunda bazı sorunlara da neden olabileceği bilinmektedir.

Sakız çiğnemenin faydaları nelerdir?

Sakız çiğnemenin faydalarından en çok sigara bırakan insanlar yararlandıkları kabul edilir. Sigara içmemek için ağzı oyalaması sayesinde sakız çiğnemek sigarayı bırakma konusunda yardımcı kabul edilir. Hatta bunun için nikotin içeren özel sakızlar da imal edilmiştir.

Sakız çiğnemenin en bilinen diğer yararlarından bazıları şunlardır:

Uyku açar.

Dinçlik hissi verir.

Ağızda yer edinmiş zararlı bakterileri yok eder.

Tükürük üretilmesini sağlar ve artırır.

Ağız sağlığını koruduğu bilinir.

Dişlerdeki çürümeleri engeller ve riski azaltır.

Konsantrasyon sağlar.

Çene kaslarını güçlendirir.

Her ne kadar birçok farklı konuda faydası olsa da bazı sakız çiğnemenin zararları da olabilir. Örnek olarak çene kaslarını güçlendirme özelliği bilinen sakızın bu duruma bağlı olarak baş ağrısı yaptığı da görülebilir. Şekerli olan sakızlar bazı koruyucu maddeler ve çeşitli kimyasallar içerdiği için kanserojen etkisi de olduğu söylenir. Bu nedenlere bağlı olarak çok fazla sakız çiğnemek sakıncalı olarak görülmektedir.

Sakız çiğnemek neye iyi gelir?

Çene kaslarını güçlendiren, stres seviyesini azaltan sakız çiğnemenin faydaları vertigo üzerinde de görülmektedir. Vertigo rahatsızlığının tedavi sürecinde etkili olduğu bilinen sakız çiğnemek östaki borusunda açılma oluşmasını sağlar.

Sakız çiğneyen kişilerin östaki borusunda açılma yaşanması kişiyi rahatlatır. Bu durum hem vertigonun tedavisi sürecinde etkilidir hem de aynı zamanda kulak çınlaması sorununa çözüm olur. Ancak yine de herhangi bir sorun söz konusu olduğu zaman önce doktora danışılmalıdır.

Sadece çene kemiğini ve çene kemiğini kaplayan yanakları değil, tüm yüz kaslarını da çalıştırdığı için daha dinç ve daha sağlıklı bir görüntü kazanılmasını sağlayan sakız çiğnemenin yararları hem fizyolojik hem de psikolojik olarak değerlendirilebilir. Sakız çiğneyerek kaslarını çalıştıran kişiler yaşlanma etkilerini de geciktirebilirler.

Yüz bölgesinde çukurlaşma ya da kırışıklık oluşması sürecini geciktirdiği söylenen sakız çiğnemek aynı zamanda hem yüzdeki kasların hem de kişinin genel olarak rahatlamasını sağlar. Ancak sakız çok fazla çiğnenmemelidir. Gün içinde en fazla 1 saat süre ile sakız çiğnemenin yeterli olacağı bilinmektedir. 1 gün içinde yarımşar saat olacak şekilde 2 kez sakız çiğnenebilir.

Sakız çiğnemenin mideye faydaları nelerdir?

Ağız sağlığı, diş sağlığı ve diş eti sağlığını koruma görevini üstlenmesinin yanı sıra mide sorunları konusunda da yardımcı olduğu bilinen sakızın özellikle yemeklerden sonra çiğnenmesi önerilir. Reflü, mide yanması, mide ekşimesi gibi sorunlar için de sakız çiğnenebileceği söylenmektedir. Özellikli olarak yemeklerden sonra çiğnenen sakız sindirim için de faydalıdır.

Sakız çiğnemek çiğneme esnasında mide asidini nötr hâle getirmeye yarayan tükürük üretimini sağladığı için yararlı olarak kabul edilir. Ayrıca yemeği yutmayı da kolay hâle getirir ve mideyi hazırlar. Ağız sağlığı için de önerilen sakız çiğneme hazımsızlık sorununun da önüne geçebilmektedir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.