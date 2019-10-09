HABER

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bursalı koleksiyoner 30 yıl önce yerli sakız firmalarının bedava dağıttığı çıkartmaları 3 bin liraya satıyor.Sovyetler’de 1990’lı yıllarda sakız üretimi olmadığı için Türkiye’deki yerli firmalardan sakız ithalat eden Rusya’da Türk sakızlarının bedava dağıttığı çıkartma koleksiyonlarına büyük ilgi var.

Bursalı koleksiyoner 30 yıl önce yerli sakız firmalarının bedava dağıttığı çıkartmaları 3 bin liraya satıyor.
Sovyetler’de 1990’lı yıllarda sakız üretimi olmadığı için Türkiye’deki yerli firmalardan sakız ithalat eden Rusya’da Türk sakızlarının bedava dağıttığı çıkartma koleksiyonlarına büyük ilgi var. Zamanında yerli sakız firmalarının bedava dağıttığı çıkartmalar şimdi altın değerinde. Herkesin gereksiz diye çöpe attığı çıkartmaları şimdi meraklıları tercih ediyor. Bu çıkartmalar Rusya’daki meraklıları başta olmak üzere Türkiye’deki vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Bursalı koleksiyoner Aziz Alçiçek ise bu çıkartmaları toplayarak 5 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla meraklılarına satıyor.
Yıllardır koleksiyonerlik yaptığını ifade eden Aziz Alçiçek, “1960 yılından itibaren sakız firmalarının ücretsiz dağıttığı promosyonları biriktiriyorum. Bende 50 yıllık koleksiyon var. Bu biriktirdiğim koleksiyona özellikle Rusya’dan büyük talep var. Rusya’da kominizm döneminde çiklet gereksiz bir üretim aracı olduğu için üretilmiyordu. Rusya’ya çikleti Türkiye gönderiyordu. O dönem Rusya’da bu çikleti kullanan insanlar şimdi promosyon çıkartmalarını topluyorlar. Tipitip sakızların çıkartmalarının en büyük koleksiyoncusu Rusya’da. Bu ürünler 5 lirayla 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu çıkartmaları gören insanlar çocukluğuna dönüyor” dedi.

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor

Sakız firmalarının 30 yıl önce bedava dağıttığı çıkartmalardan şimdi servet kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

PKK'nın kış üstlenmesine darbe! 109 terörist etkisiz hale getirildi

Örgütün kış üstlenmesine darbe

Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor

İstanbulun en işlek köprülerinden biri! Tehlike saçıyor

Son dakika: Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Siyasi isimlere eylem hazırlığındaki 22 kişi gözaltına alındı

Emine Bulut cinayeti davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Emine Bulut davası başladı! Avukatı şoke eden gerçeği açıkladı

Kütahya'da yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kütahya'da korkunç kaza! Ekipler harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.