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Sakız kutularından uyuşturucu hap çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sakız kutularından uyuşturucu hap çıktı

Manisa’nın Soma ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Operasyonda yakalanan şahıslardan birinde sakız kutularının içerisinde ekstasy hap ele geçirildi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden T.K.(23) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklanırken A.G. (24) ile İ.C.A. (28) serbest bırakıldı. Uygulamalarda, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan 25 tane hap ile 98 adet ekstasy hap ele geçirildi.
Tutuklanan T.K.’nın ekstasyleri sakız kutularının içerisinde saklaması dikkat çekti.

Sakız kutularından uyuşturucu hap çıktı

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