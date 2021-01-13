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  4. Sakız kutusuna eroin gizlediler, polisin dikkatinden kaçamadılar

Sakız kutusuna eroin gizlediler, polisin dikkatinden kaçamadılar

13.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da dün gece saatlerinde kısıtlama nedeniyle uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta bulunan şahısların üst araması yapıldı.

Diyarbakır’da dün gece saatlerinde kısıtlama nedeniyle uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta bulunan şahısların üst araması yapıldı. Aramada, sakız kutusuna gizlenmiş vaziyette eroin ve esrar maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Bağlar ilçesi Oryıl kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün gece saatlerinde kısıtlama nedeni ile denetim yapan güvenlik güçleri, durdukları 33 R 7178 plakalı araçta bulunan yolculara izin belgesi sordu. Araçta bulunanların şüpheli hareket sergilemesinin ardından güvenlik güçleri şahısları araçtan indirerek üst kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, sakız kutusu içine gizlenmiş vaziyette eroin ve esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri araçta bulunan O.A., İ.I. ve ismi öğrenilemeyen kadını gözaltına aldı.

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