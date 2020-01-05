HABER
  4. Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı

Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M.

Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı

Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT’ta düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. Alamassi, gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin sakız kutusu içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil ekipler tarafından izlemeye alınan M. Alamassi’nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Filistinli’nin kaldığı evde 200 gram toz esrar, 760 adet ecstasy hap, metamfetamin olarak bilinen uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 40 sentetik hap, Türkiye’de yeşil reçete ile satılabilen bin 100 adet hap, ile ‘Skunk’ olarak bilinen 1.75 gr sentetik uyuşturucu bulundu. Bu kişinin uyuşturucuları pazarlamakta kullandığı ve sipariş aldığı, 3 telefon ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 900 ABD doları bin 600 TL’ye el konuldu.

(FOTOĞRAFLI)

Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Avustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldıAvustralya Büyükelçisi Erciyes'e hayran kaldı
Doğru ayna ayarı nasıl yapılır?Doğru ayna ayarı nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.