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‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme

İstanbul’da 1 TL ile çalışan ‘sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyeye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon

İstanbul’da 1 TL ile çalışan ‘sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyeye yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 3 ilçede yapılan baskınlarda, 60 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek çeşitli isim altında okul çağındaki çocukları özendirerek kumar aleti üreten atölyeleri yakın takibe aldı. Yapılan çalışma kapsamında, çocukları kumara özendiren kişilerin yakalanması için dün harekete geçen emniyet ekipleri, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir’de daha önceden belirlenen atölyelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Erdinç K. (51) ve Muammer Ç. (46) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 lira para ile çalışan ‘sakız makinesi’ görünümlü 60 adet kumar aleti, ruhsatsız 2 tabanca ve bu silahlara ait 42 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdinç K. ve Muammer Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

‘Sakız makinesi’ görünümlü kumar aleti üreten atölyelere operasyon

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