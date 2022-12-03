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  4. 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki! 'Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız'

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki! 'Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız'

03.12.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nın yankıları sürüyor. 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Kılıçdaroğlu'nun vizyon tanıtımına FETÖ iması yaptı. Batırel'in sözlerine ise ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sert tepki geldi. Demirtaş sosyal medyadan Batırel'e verdiği cevapta "Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki! 'Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda yaptığı konuşmasının etkileri sürüyor. Birçok kesim tarafından olumlu veya olumsuz yorum yapılan yeni vizyon tanıtımı ile ilgili 'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel'den de paylaşım geldi.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullanan Batırel'e ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan sert tepki geldi.

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'AYAKKABISININ BAĞCIĞI OLAMAZSINIZ'

Sosyal medya hesabından Batırel'e yanıt veren Özgür Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bi de bu

Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER.

Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’nun ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim.

Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla.

Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ"


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Özgür Demirtaş daron acemoğlu necmettin batırel

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