'Şakkadanak dolar satarım' sözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necmettin Batırel'in açıklamaları gündem oldu

2017 yılında Prof. Özgür Demirtaş ile çıktığı televizyon programında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" sözleriyle hafızalara kazınan ekonomist Necmettin Batırel yine açıklamarıyla gündem oldu.

"FAİZ HAZİRAN'DA DÜŞEBİLİR"

Katıldığı canlı yayında programında Batırel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını değerlendirdi. Faizin Haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye’nin önünde büyük fırsatların olduğunu ifade etti.

"FİYATLAR YÜKSEK ALIYORLAR YA"

Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel ‘İnsanlar herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman ‘olur mu bu fiyat’ falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya.’ dedi.

"İNSANLARIN GELİRİ ARTTI ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zammın gelir seviyesini arttırdığını söyleyen Batırel, "İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar yüze 50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu." dedi.



