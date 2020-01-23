HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki saklama kaplarının içerisinde 1,5 milyon TL değerinde 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 22 Ocak’ta İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi’nde yapılan devriye görevi sırasında bir kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi.

Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki saklama kaplarının içerisinde 1,5 milyon TL değerinde 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 22 Ocak’ta İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi’nde yapılan devriye görevi sırasında bir kamyonetin şüphe üzerine durdurulduğu belirtildi. 13 plaka sayılı kamyonette narkotik madde arama köpeği Şila ile yapılan detaylı aramada, aracın kasasında bulunan 2 adet poşet içerisindeki 22 adet saklama kabının içinde, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 22 paket halinde toplam 13 kilo 60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Saklama kaplarından 1,5 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar varAileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktıDorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Hastasının telefonuna reklam gönderen doktora 50 bin lira ceza

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren Özdemir’in annesinden yürek yakan paylaşım

Belediye başkanları Twitter'dan birbirine çağrıda bulundu, indirimler peş peşe geldi

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.