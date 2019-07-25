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Saklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:05 | Son Güncelleme

ÇORUM’da arkadaşları ile saklambaç oynarken bacağı demir mazgala sıkışan Masal İpek (9), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.  Bahabey Caddesi'ndeki evlerinin yanında arkadaşları ile saklambaç oynayan Masal İpek, demir mazgala bastı.

Saklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da arkadaşları ile saklambaç oynarken bacağı demir mazgala sıkışan Masal İpek (9), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahabey Caddesi'ndeki evlerinin yanında arkadaşları ile saklambaç oynayan Masal İpek, demir mazgala bastı. Bu sırada Masal'ın sol ayağı, ızgaraların arasındaki boşluktan içeriye girdi. Bacağı diz kısmına kadar mazgalda sıkışan Masal'ın yardımına aile bireyleri ve çevre sakinleri koştu. Masal'ın ayağı kurtarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, hidrolik ayırıcı ile ızgaraları genişleterek, Masal'ın bacağını kurtardı. Küçük kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Masal’ın ayağında küçük çaplı sıyrıklar oluştuğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Saklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardıSaklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardıSaklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardı

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